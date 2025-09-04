Timvikarier till Båstad kommun F-9 samt fritidshem
2025-09-04
Omgivet av hav i tre väderstreck, med vacker natur och goda kommunikationer är Båstads kommun en modern idyll med fullskalig service. Vårt strategiska läge på Bjärehalvön med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör oss dessutom till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.
Vi har engagerad personal och en välkomnande och stöttande miljö.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Nu söker vi timvikarier till grundskolorna och våra fritidshem!
Att arbeta med elever i våra verksamheter är ett ansvarsfullt arbete. Det är ett omväxlande och
meningsfullt arbete som sker ensamt eller tillsammans med andra vuxna. Undervisning och socialt
samspel är ett par av de viktigaste delarna av uppdraget. Det innebär att timvikarien får hålla i
undervisning under begränsad tid med delvisa instruktioner om innehåll och arbetsmetoder.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att ge våra elever en så god dag som möjligt när ordinarie lärare är borta. Du
kommer individuellt eller tillsammans med andra säkerställa att eleverna ges undervisning utifrån given
planering samt upprätthåller ordning och trygghet utifrån våra trivselregler. Det är meriterande om du har
tidigare erfarenhet av arbete i skola eller på frtidshemmet och/eller med barn och unga. Du gör ditt yttersta
för att skapa goda relationer till våra elever under de förutsättningar du ges.
Som timvikarie kan du bli uppbokad med kort varsel.
Vi söker dig som:
* Har intresse för att undervisa
* Vill samarbeta
* Vågar ta eget ansvar
* Har hög anpassningsförmåga
* Har ett professionellt förhållningssätt som grundar sig i demokratiska värden och god förståelse och
lyhördhet för olika kulturer och personligheter.
* Är en god positiv ledare och förebild för eleverna
Kommunikation är ett av de viktigaste arbetsredskapen om du ska arbeta inom våra verksamheter. Därför
är det viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Vi ser mångfald som en styrka och vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund och modersmål.
Erfarenhet av pedagogiskt arbete är meriterande.
För arbetet krävs att du kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Du ansöker om detta här: Skola eller
förskola, e-tjänst I Polismyndigheten (polisen.se)
ÖVRIGT
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Det finns även möjlighet till löneväxling samt semesterlöneväxling där gällande avtal finns. Rökfri arbetstid tillämpas. Båstads kommun är en del av Familjen Helsingborg och genom det finns samarbetsområden för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i regionen.
Kommunala avtal gäller. Med en tillsvidareanställning följer en skyldighet att krigsplaceras i Båstads kommun. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.
Välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
