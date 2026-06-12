Studentarbetare inom AI till internationellt bolag i Lund!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Lund Visa alla elektronikjobb i Lund
2026-06-12
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Hjälp vår kund att revolutionera sin affärsutveckling! Som studentarbetare inom AI får du en unik chans att omsätta teori till praktisk nytta i ett innovativt team som värdesätter ditt driv och din förmåga att se möjligheter med ny teknik.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Du kommer att ingå i ett litet, men drivet team som ansvarar för att identifiera nya affärsområden och driva befintliga områden framåt. Din uppgift är att göra verksamhetens dokument AI-vänliga och bygga agenter som analyserar marknadstrender och säljdata.
Du erbjuds
Ett flexibelt extrajobb på 25–50 % med möjlighet att själv påverka hur du lägger upp dina arbetsdagar på plats på företaget.
Stor frihet i hur du löser dina uppgifter
En unik chans att arbeta praktiskt med AI i affärsutveckling, där du får omsätta teori till verkliga lösningar
Ett nära samarbete med ett litet, drivet team på fyra personer som arbetar med att identifiera nya affärsområden samt driva befintliga områden framåt.
Möjlighet att påverka och förbättra hur organisationen arbetar med data, analys och AI-verktyg
Erfarenhet av att arbeta med verkliga affärsdata såsom marknads- och säljdata samt kvartalsrapporter, affärsplaner etc.
En kreativ och innovationsdriven miljö där nya idéer välkomnas och testas snabbt
Goda möjligheter till eventuell förlängning
En stark merit för framtiden inom AI, affärsutveckling och techdrivna organisationerDina arbetsuppgifter
Rollen innebär att praktiskt tillämpa AI-förståelse för att optimera interna processer och skapa digitala agenter som stöttar affärsutveckling och produktledning.
Anpassa styrdokument för att optimera dem för AI-användning
Utveckla AI-agenter för att underlätta det dagliga arbetet, analys av marknads- och säljdata samt identifiera trender
Utvärdera och föreslå nya AI-verktyg för affärsutveckling
Samarbeta med teamets AI-champion för att identifiera behov och problem samt implementera lösningar
Stötta produktcheferna med AI i deras dagliga arbete
Vi söker dig med
Pågående studier inom exempelvis Industriell ekonomi eller liknande
Praktisk förståelse för AI-verktyg och agenter
Goda kunskaper i svenska och engelska
Förmåga att arbeta proaktivt och ta egna initiativ
Det är meriterande om du har
Studieinriktning mot Artificial Intelligence
Grundläggande affärsförståelse
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Driven
Lyhörd
Noggrann
Hjälpsam
Social
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BG6XE1". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9961071