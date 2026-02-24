Timvikarier till Båstad kommun F-9 samt fritidshem

Båstads Kommun, Barn och utbildning / Grundskollärarjobb / Båstad
2026-02-24


Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.

Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.

Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.

Publiceringsdatum
2026-02-24

Arbetsuppgifter
Nu söker vi timvikarier till grundskolorna och våra fritidshem!

Att arbeta med elever i våra verksamheter är ett ansvarsfullt arbete. Det är ett omväxlande och

meningsfullt arbete som sker ensamt eller tillsammans med andra vuxna. Undervisning och socialt

samspel är ett par av de viktigaste delarna av uppdraget. Det innebär att timvikarien får hålla i

undervisning under begränsad tid med delvisa instruktioner om innehåll och arbetsmetoder.

Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att ge våra elever en så god dag som möjligt när ordinarie lärare är borta. Du

kommer individuellt eller tillsammans med andra säkerställa att eleverna ges undervisning utifrån given

planering samt upprätthåller ordning och trygghet utifrån våra trivselregler. Det är meriterande om du har

tidigare erfarenhet av arbete i skola eller på frtidshemmet och/eller med barn och unga. Du gör ditt yttersta

för att skapa goda relationer till våra elever under de förutsättningar du ges.

Som timvikarie kan du bli uppbokad med kort varsel.

Vi söker dig som:

* Har intresse för att undervisa
* Vill samarbeta
* Vågar ta eget ansvar
* Har hög anpassningsförmåga
* Har ett professionellt förhållningssätt som grundar sig i demokratiska värden och god förståelse och

lyhördhet för olika kulturer och personligheter.

* Är en god positiv ledare och förebild för eleverna

Kommunikation är ett av de viktigaste arbetsredskapen om du ska arbeta inom våra verksamheter. Därför

är det viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift.

Vi ser mångfald som en styrka och vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund och modersmål.

Erfarenhet av pedagogiskt arbete är meriterande.

För arbetet krävs att du kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Du ansöker om detta här: Skola eller

förskola, e-tjänst I Polismyndigheten (polisen.se)

ÖVRIGT
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Det finns även möjlighet till löneväxling samt semesterlöneväxling där gällande avtal finns. Rökfri arbetstid tillämpas. Båstads kommun är en del av Familjen Helsingborg och genom det finns samarbetsområden för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i regionen.

Kommunala avtal gäller. Med en tillsvidareanställning följer en skyldighet att krigsplaceras i Båstads kommun. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.

Välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.

Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Båstads kommun (org.nr 212000-0944)

Arbetsplats
Båstads Kommun, Barn och utbildning

Kontakt
Rektor
Susanne Kaczmarek
susanne.kaczmarek@bastad.se

Jobbnummer
9759686

