Sales & Partnerships Lead till Compileit
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Vill du bygga affärer genom nätverk och relationer i ett svenskt bolag som utvecklar digitala produkter och AI-lösningar? Nu söker Compileit en Sales & Partnerships Lead.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Compileit grundades av utvecklarna Isak Utegård och Jonathan Ortheden med visionen att skapa digitala produkter med slutanvändaren i fokus. Sedan starten har bolaget varit med och byggt några av världens mest nedladdade appar och utvecklar idag digitala produkter och AI-lösningar tillsammans med kunder som Swish, SkiStar, ICA och Barncancerfonden.
Bolaget arbetar nära sina kunder och är ofta involverat redan från de tidiga idéstadierna hela vägen till färdig produkt. Genom att kombinera teknisk spets, produktförståelse och affärsfokus hjälper Compileit organisationer att lösa komplexa utmaningar och skapa mätbart värde. Nu söker vi en Sales & Partnerships Lead som vill vara med och bygga långsiktiga kundrelationer, skapa nya affärsmöjligheter och bidra till fortsatt tillväxt i ett bolag där teknik, produkt och affär går hand i hand.
Sales & Partnerships Lead
Det här är en kommersiell nyckelroll med ansvar för att driva vår tillväxt. Det handlar inte om kalla samtal eller volymbaserad prospektering, utan om att skapa affärer med stort kundvärde.
Du identifierar och utvecklar affärsmöjligheter i nätverk och branschsammanhang. Ofta är första kontakten inte ett säljmöte, utan starten på en dialog som leder till affär över tid. Du rör dig mellan teknik, produkt och affär och arbetar nära beslutsfattare, produktägare och tekniska ledare för att förstå behov och forma relevanta samarbeten.
Hos oss är det här ett gemensamt arbete snarare än en hierarkisk säljfunktion. Du jobbar tätt med såväl grundarna som resten av teamet där sälj, produkt och engineering sitter i samma loop. Eftersom utvecklingsteamet är involverat tidigt kan du koppla kundens behov direkt till konkreta lösningar. Men även om relationerna byggs långsiktigt, handlar rollen i slutändan såklart om att kunna stänga affärerna, driva processen framåt och paketera erbjudanden som leder till rätt typer av projekt.Dina arbetsuppgifter
Identifiera nya affärsmöjligheter genom nätverk, events och branschkontakter.
Initiera och utveckla dialoger med beslutsfattare, produktägare och tekniska ledare.
Bygga och förvalta långsiktiga kundrelationer.
Driva affärsprocesser hela vägen från första kontakt till färdigt avtal.
Representera Compileit i externa sammanhang och bidra till hur vi paketerar vårt erbjudande.
Strukturera, utveckla och hålla ihop vår kommersiella pipeline.
Vi söker dig som
Vi tror att du trivs i gränslandet mellan människor, affär och teknik och att du har en naturlig nyfikenhet på hur digitala produkter faktiskt byggs och fungerar. Du behöver inte vara utvecklare, men du är tillräckligt intresserad av teknik för att kunna föra relevanta samtal med både affärs- och techroller. Du följer gärna utvecklingen inom AI, appar och modern mjukvara för att det genuint intresserar dig, inte för att du ser det som ett nödvändigt ont eller ett måste 😉.
Du är både kreativ och strukturerad i ditt arbetssätt, du kan tänka fritt och hitta nya affärsmöjligheter, samtidigt som du har förmågan att skapa tydlighet, prioritera och driva saker metodiskt framåt.
Eftersom mycket av affären byggs genom relationer och nätverk innebär rollen också att du trivs i sammanhang där affärer ofta uppstår utanför kontoret, på events, möten och branschsammanhang som ibland ligger utanför en traditionell 8–17-ram.
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet av B2B-försäljning, partnerskap eller affärsutveckling med dokumenterad förmåga att bygga långsiktiga relationer.
Ett genuint intresse för teknik, digital produktutveckling och AI.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av att sälja kvalificerade konsulttjänster, skräddarsydd mjukvaruutveckling eller digitala projekt (snarare än färdiga produktlicenser/SaaS).
Erfarenhet från konsult-, produkt- eller techbolag där du arbetat nära utvecklingsteam.
Ett etablerat nätverk bland digitala beslutsfattare på den svenska marknaden.
Vad vi erbjuder dig
Du erbjuds en roll med stort mandat och mycket frihet där du får direkt inflytande över hur vi växer, vilka affärer vi tar och hur vi utvecklar vårt erbjudande framåt. Här blir du en nyckelspelare i en platt organisation med korta beslutsvägar, där kommersiellt driv och teknisk spets hänger tätt ihop.
Utgångspunkt är vårt kontor i Stockholm, med regelbundna möten, events och resor.
Om du tycker att försäljning handlar lika mycket om människor som om siffror, och vill arbeta nära teknik, produktutveckling och AI i ett bolag som bygger riktiga produkter, tror vi att du kommer trivas hos oss.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Ansvarig rekryteringskonsult är Milly (milly.weidstam@academicwork.se
)
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AL0L4S". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9961070