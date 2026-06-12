Receptionist till Aleris Endoskopi och Gastro City
Aleris Sjukvård AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-12
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en serviceinriktad och engagerad receptionist till Aleris Endoskopi City. Rollen innebär att du är en viktig del av patientens första kontakt med verksamheten och bidrar till en trygg och professionell upplevelse.
Tjänsten är varierad och kombinerar reception, administration och arbete nära endoskopiverksamheten.
ArbetsuppgifterReception och administration
Ta emot patienter och ge ett professionellt bemötande
Svara i telefon och hantera patientfrågor
Boka och administrera patientbesök
Samarbeta med läkare, sjuksköterskor och övrig personal
Bidra till att patientflödet fungerar smidigt
Endoskopiverksamhet
Som en del av tjänsten får du utbildning och introduktion av medarbetare inom endoskopi och gastro.
Du kommer att lära dig:
Hantering av endoskopiinstrument
Rengöring och diskning av endoskop enligt verksamhetens rutiner
Hygienrutiner och säker hantering av instrument
Planering av diskflödet tillsammans med enhetschef
Säkerställa att flödet av diskning fungerar för verksamhetens behov
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Tycker om att arbeta med människor
Har ett professionellt och vänligt bemötande
Trivs med struktur och administrativa arbetsuppgifter
Är intresserad av att lära dig nya arbetsuppgifter inom vården
Kan samarbeta med olika yrkesgrupper
Erfarenhet från vård, reception eller administration är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder
Du får en varierad roll i en specialistverksamhet där du får möjlighet att utvecklas inom både patientservice och endoskopiverksamhet. Du blir en del av ett engagerat team med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och god service.
Arbetsplats: Aleris Endoskopi City Anställningsform: Heltid Tillträde: snarast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7899763-2050178". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Drottningholmsvägen 30 (visa karta
)
112 19 STOCKHOLM Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9961072