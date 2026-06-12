Receptionist till Aleris Endoskopi och Gastro City

Aleris Sjukvård AB / Receptionistjobb / Stockholm
2026-06-12


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Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vi söker en serviceinriktad och engagerad receptionist till Aleris Endoskopi City. Rollen innebär att du är en viktig del av patientens första kontakt med verksamheten och bidrar till en trygg och professionell upplevelse.
Tjänsten är varierad och kombinerar reception, administration och arbete nära endoskopiverksamheten.
ArbetsuppgifterReception och administration
Ta emot patienter och ge ett professionellt bemötande

Svara i telefon och hantera patientfrågor

Boka och administrera patientbesök

Samarbeta med läkare, sjuksköterskor och övrig personal

Bidra till att patientflödet fungerar smidigt

Endoskopiverksamhet
Som en del av tjänsten får du utbildning och introduktion av medarbetare inom endoskopi och gastro.
Du kommer att lära dig:

Hantering av endoskopiinstrument

Rengöring och diskning av endoskop enligt verksamhetens rutiner

Hygienrutiner och säker hantering av instrument

Planering av diskflödet tillsammans med enhetschef

Säkerställa att flödet av diskning fungerar för verksamhetens behov

Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande

Tycker om att arbeta med människor

Har ett professionellt och vänligt bemötande

Trivs med struktur och administrativa arbetsuppgifter

Är intresserad av att lära dig nya arbetsuppgifter inom vården

Kan samarbeta med olika yrkesgrupper

Erfarenhet från vård, reception eller administration är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder
Du får en varierad roll i en specialistverksamhet där du får möjlighet att utvecklas inom både patientservice och endoskopiverksamhet. Du blir en del av ett engagerat team med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och god service.
Arbetsplats: Aleris Endoskopi City Anställningsform: Heltid Tillträde: snarast

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7899763-2050178".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aleris Sjukvård AB (org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Drottningholmsvägen 30 (visa karta)
112 19  STOCKHOLM

Arbetsplats
Aleris Sverige

Jobbnummer
9961072

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