Ingenjör inom ILS till försvarsindustrin!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Arboga Visa alla datajobb i Arboga
2026-06-12
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Kickstarta din karriär inom ILS (Integrated Logistic Support)! Vi söker nu en ingenjör inom ILS till vår kund som är ett av Nordens största teknikkonsultbolag som stöttar Sveriges totalförsvar. Här får du möjlighet att arbeta i en högteknologisk miljö mot kommunikationslösningar inom svenskt försvar. Ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Du kommer att ingå i ett sammansvetsat ILS-team som arbetar med att säkerställa effektiva drift- och underhållslösningar för produkter och system inom kommunikationslösningar. I slutändan bidrar du och dina kollegor till att svenskt försvar har fungerande kommunikationslösningar året om, över tid. Produkterna som ni arbetar med omfattar såväl hårdvara som mjukvara.
En stor del av rollen innebär arbete i Teamcenter, PLM-systemet som vår kund använder sig av (Product Lifecycle Management). I systemet sköts registrering och registervård av produkter inom de olika kommunikationslösningarna. Du kommer även att arbeta med teknisk dokumentation, informationsinsamling, analyser och beräkningar. Du kommer att arbeta nära projektledare, ingenjörer och andra funktioner för att säkerställa att rätt information finns tillgänglig för olika projekt och produkter.Dina arbetsuppgifter
Nedan listas vanligt förekommande arbetsuppgifter i rollen. Tidigare erfarenhet av samtliga områden är inget krav – du får den utbildning och introduktion som behövs för att lyckas i rollen.
Arbeta med registrering och registervård i Teamcenter (PLM-system)
Skapa och underhålla underhållstabeller, tillbehörslistor samt satslistor
Utföra analyser och beräkningar kopplade till underhåll, produktdata och ILS-arbete
Skapa och uppdatera teknisk dokumentation kopplad till systemens drift och underhåll
Samla in information kring materiel och programvara för att säkerställa korrekta registreringar
Delta i möten och informationsforum för att säkerställa att system- och produktdata hålls uppdaterad
Samverka med projektledare, ingenjörer, kunder och andra intressenter för att samla in och koordinera information
Vi söker dig som
Behärskar det svenska och engelska språket i tal och skrift
Har svenskt medborgarskap, krav för placering i säkerhetsklass
Har en eftergymnasial ingenjörsutbildning som anses vara relevant för tjänsten
Har erfarenhet av att arbeta i tekniska informations-, dokumentations- eller produktdatasystem
Har B-körkort då resor kan förekomma i tjänsten
Det är meriterande om du har
En bakgrund inom försvaret eller försvarsindustrin
Erfarenhet av arbete med grund- och förvaltningsdata
Erfarenhet av att arbeta i något av följande system: Teamcenter, TIA/IDA, PMF
Genomfört utbildning inom Teamcenter för rollen registrerare eller service planner
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "X5UFMK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
)
702 32 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9961062