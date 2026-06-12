Delägare och Verksamhetschef till Nynäshamn!
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandläkarjobb / Nynäshamn Visa alla tandläkarjobb i Nynäshamn
2026-06-12
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Tandläkare Verksamhetschef och delägare till Nynäs Tandteam i Nynähamn.
Just nu finns möjlighet att ta över en fin och fullt utrustad Tandläkarmottagning belägen centralt i Nynhäshamn.
Mottagningen etablerades början av 2023 och är helt nybyggd. Vi är ett mindre team med tandläkare, tandsköterska och hygienist. Patientunderlag är under uppbyggnad och det finns för stunden 721 listade patienter som återkommer regelbundet.
Lokalen är på 265 kvm med 4 behandlingsrum. 3 fullt inredda och 1 förberett samt Panorama. Steril, labbrum och personalutrymmen. Maskinparken är ny från 2023.
Praktikertjänst har en unik ägarmodell där vi som utför vården också äger företaget. Strukturen borgar för hög kvalitet och service, vilket årligen bekräftas i mätningar från exempelvis SKL och Svenskt kvalitetsindex. Vi är stolta över att ha Sveriges nöjdaste patienter.
Som verksamhetsansvarig i Praktikertjänst har du frihet att leda och påverka en verksamhet. Du beslutar om och ansvarar för den dagliga driften av mottagningen. Utöver rollen som verksamhetsansvarig är du också aktieägare och har en trygg anställning från första dagen. Vi tror på frihet under ansvar och du driver verksamheten utifrån dina egna idéer och ansvarar även för kvalitet, ekonomisk utveckling och medarbetarfrågor – utan att ta privata ekonomiska risker.
Gatuadress:Telivägen 8
Stad : 149 42 Nynäshamn
Antal behandlingsrum: 3 + 1 förberett
Antal läkare/tandläkare: 1
Antal sköterskor/tandsköterskor: 1
Antal undersköterskor/tandhygienister: 1
Antal patienter: 721 (under uppbyggnad)
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Eftersom vi på Praktikertjänst värnar om vår arbetsmiljö och säkerhet tillämpar vi slumpvisa alkohol- och drogtester.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Telivägen 8 (visa karta
)
149 42 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Tandvård Kontakt
Rekrytering
Mette Palmer mette.palmer@ptj.se Jobbnummer
9961064