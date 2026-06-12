Teamledande Servicetekniker - Göteborg
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Teamledande Servicetekniker – Storköksutrustning Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Vår uppdragsgivare är en väletablerad och marknadsledande aktör inom professionella köks- och storkökslösningar. Företaget levererar produkter, service och teknisk expertis till kunder inom restaurang, hotell, offentlig sektor och dagligvaruhandeln. Med lång erfarenhet, hög teknisk kompetens och ett starkt kundfokus erbjuder de innovativa lösningar som bidrar till effektiva och hållbara verksamheter.
På grund av sekretess lämnas ytterligare information om företaget längre fram i rekryteringsprocessen.Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren och engagerad servicetekniker som vill kombinera sitt tekniska kunnande med ett teamledande ansvar. Här får du möjligheten att fortsätta arbeta hands-on med felsökning, service och reparation av storköksutrustning samtidigt som du får en viktig roll i att stötta, vägleda och utveckla ett mindre team av tekniker.
I rollen kommer du att vara en naturlig kontaktpunkt mellan servicetekniker, servicekoordinatorer och ledning. Du bidrar till att skapa struktur, säkerställa hög kvalitet i leveransen och utveckla arbetssätt som stärker både teamets prestation och kundupplevelsen.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill ta mer ansvar utan att lämna det praktiska arbetet bakom dig. Du blir en nyckelperson i arbetet med att utveckla och stärka serviceorganisationen samtidigt som du fortsätter göra det du är bäst på att lösa tekniska utmaningar och skapa värde för kunden.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Utföra felsökning, service, underhåll, reparation och installation av storköksutrustning ute hos kund.
Leda, stötta och coacha servicetekniker i det dagliga arbetet.
Säkerställa att teamet arbetar enligt uppsatta mål, rutiner och kvalitetskrav.
Planera, samordna och följa upp serviceuppdrag tillsammans med interna funktioner.
Följa upp resultat, produktivitet och beläggningsgrad samt vidta åtgärder vid behov.
Ansvara för lokala serviceavtal, inklusive uppföljning och prissättning i samråd med servicechef.
Arbeta aktivt med kundrelationer och identifiera affärsmöjligheter.
Bidra till merförsäljning av produkter och tjänster samt förmedla affärsmöjligheter vidare inom organisationen.
Säkerställa efterlevnad av säkerhetskrav, myndighetskrav och interna riktlinjer.
Hantera inköp och administrativa uppgifter inom ramen för rollen.
Rapportera verksamhetens utveckling och resultat till eftermarknadschef.
Vi söker dig som
Har minst fem års erfarenhet som servicetekniker inom storkök.
Har god teknisk förståelse och erfarenhet av felsökning och reparation.
Har erfarenhet av att leda, samordna eller coacha medarbetare, alternativt ett starkt intresse för ledarskap.
Har teknisk utbildning inom exempelvis el, mekanik eller motsvarande.
Innehar B-körkort.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift samt behärskar engelska.
Har god datorvana och erfarenhet av administrativa system.
Meriterande
Certifikat för Heta Arbeten.
Elbehörighet eller annan relevant teknisk certifiering.
Erfarenhet av serviceavtal och kundansvar.
Kunskaper inom kyla, gas eller annan närliggande teknik.
Vi erbjuder
Vår uppdragsgivare erbjuder en nyckelroll i en stabil och växande verksamhet där du får möjlighet att påverka, utveckla och skapa resultat tillsammans med ett kompetent team.
Du erbjuds bland annat:
En ansvarsfull och varierande roll med stort eget inflytande.
Möjlighet att kombinera teknik, ledarskap och kundkontakt.
Kompetensutveckling och goda karriärmöjligheter.
Marknadsmässiga anställningsvillkor.
Servicebil och nödvändig arbetsutrustning.
En organisation med hög teknisk kompetens och stark laganda.Övrig information
I denna rekrytering samarbetar bolaget med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Kristina Maksimovic på kristina@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Göteborg (visa karta
)
421 31 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam Jobbnummer
9961074