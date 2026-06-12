Sommarvikarie sökes till lager/produktion i Söderort
Blå Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-12
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Om jobbet
Vi på Blå Bemanning & Rekrytering söker nu efter en lager/produktion arbetare till vår samarbetspartner i södra Stockholm.
Om Jobbet:
Du kommer att arbeta på ett lager med att producera etiketer. Du arbetar efter en "körnings lista". Jobbet kommer att vara rätt enformigt med tydliga instruktioner.
SÅ om du gillar veta vad du ska göra varje dag och inte kräver några större fysiska egenskaper så är detta ett kanon jobb för dig! Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Ta emot leveranser av gods och material
Plocka samt packa för att sen tillverka produkt.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, punktlig och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du gillar ett arbete som är monotont och gillar att ha samma rutiner varje dag. Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
God fysisk form
Erfarenhet av truckkörning med plock
Meriterande:
Körkort B
Plats: Södra Stockholm
Period: v25-28, v30-33
Lön: enl.ök
Arbetstid: 06-15
Omfattning: Heltid Om företaget
Vi på Blå Bemanning brinner för det som många tar för givet, de som faktiskt får hjulen att snurra. Blue-Collar arbetare, det är det vi finns till för.
Som konsult hos oss får du en dedikerad kontaktperson som följer dig hela vägen, inte ett callcenter eller en ny röst varje gång. Vi investerar tid i din utveckling, öppnar dörrar till nya uppdrag och ser till att du har rätt förutsättningar för att trivas och växa i din yrkesroll.
Välkommen till Blå! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: Jobb@blabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blå Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559584-8499)
Virkesvägen 5 E (visa karta
)
120 78 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jesper Tamimi Jesper@blabemanning.se Jobbnummer
9961067