Montör till Northlab Photonics
Thalamus it consulting AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Nacka Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Nacka
2026-06-12
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Din nya tjänst
Detta är ett inhyrningsuppdrag med goda möjligheter till en fast anställning.
Vill du arbeta i ett teknikdrivet bolag med stora ambitioner och en ljus framtid? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
NorthLab Photonics befinner sig i en spännande tillväxtfas. Med ökande efterfrågan på sina produkter och tjänster så stärker de nu sin organisation och söker en montör till sitt team i Nacka. Northlab kan erbjuda en spännande tjänst med tekniskt komplexa produkter och de har spjutspetsteknologi inom fiberoptik.
Läs gärna mer om NorthLab här: https://www.northlab.se/
Vi söker nu en montör som vill vara med och stärka vår produktionsorganisation. Rollen omfattar montering, sluttest, kalibrering och felsökning av våra fiberoptiska produkter. Du kommer successivt att bygga upp en djup förståelse för våra produkter och processer och bli en viktig del av arbetet med att säkerställa kvalitet och leveranskapacitet.
På sikt förväntas du självständigt kunna genomföra sluttest, kalibrering och felsökning samt bidra till att utveckla produktionen.Publiceringsdatum2026-06-12Bakgrund
Vi tror att du idag arbetar som produktionstekniker, testtekniker, montör eller i en liknande teknisk roll.
För att lyckas i tjänsten ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av montering
Erfarenhet av eller intresse för testning, kalibrering eller felsökning
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i olika system
Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska
Erfarenhet inom ett eller flera av områdena finmekanik, elektronik eller optik
Du som person
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och en vilja att förstå hur produkter fungerar på djupet.
Du är nyfiken, analytisk och tycker om att lösa problem. Du har lätt för att ta till dig ny kunskap och trivs i en miljö där du kontinuerligt utvecklas.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och drivs av att leverera hög kvalitet. Du arbetar lika bra självständigt som tillsammans med andra.
För oss är din attityd, personlighet och förmåga att snabbt sätta dig in i ny teknik viktigare än mångårig erfarenhet.
För rätt person finns stora möjligheter att växa tillsammans med företaget och utvecklas till en nyckelperson inom produktion.
Din ansökan
Thalamus är stolt rekryteringspartner till NorthLab för denna tjänst.
Vill du vara med och bygga framtidens fotoniklösningar i ett engagerat och tekniknära team? Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Vid frågor är du välkommen att kontakta Ida Sebitli på 073-856 53 74 eller Dennis Palenzovski på 072 648 61 68. Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 18/8-26.
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som anställd hos oss på Thalamus erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal (TechSverige), friskvårdsbidrag, fast månadslön, pension mm.
På Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Då brukar alla konsulter dela erfarenheter och glädje med varandra och oss på kontoret.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som ligger i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7888053-2050172". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus it consulting AB
(org.nr 556596-0423), https://jobb.thalamustech.se
Stockholm Central (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Thalamus Tech Jobbnummer
9961065