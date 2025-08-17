Timvikarier till Barnomsorgen
2025-08-17
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Vill du ha ett meningsfullt och roligt jobb där du varje dag gör skillnad för barn och unga? Vi söker dig som med kort varsel kan rycka in som vikarie inom förskola eller fritidshem.
Som vikarie är du en viktig del av det pedagogiska arbetet och bidrar till att skapa en trygg, stimulerande och lekfull lärandemiljö. Du kommer att ansvara för en barngrupp, vara aktiv i deras lekar och vardag samt delta i pedagogiska aktiviteter.Publiceringsdatum2025-08-17Arbetsuppgifter
Som vikarie går du in i den ordinarie pedagogiska verksamheten och tar ansvar för en grupp barn. Det innebär att du är aktiv i barnens lek och att du skapar förutsättningar för aktivitet och stimulans i verksamheten. Ibland får du vara den som leder en aktivitet och ibland är du en medlekande vuxen. Du förväntas ta ansvar för aktuella arbetsuppgifter samt ha god överblick över barngruppen.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
* Aktivt deltagande i barnens lek och lärande.
* Ansvar för trygghet och struktur i barngruppen.
* Pedagogiska måltider.
* Utevistelser och hjälp vid på- och avklädning.
* Anpassning till verksamhetens behov och rutiner.
Vi är stolta över vår verksamhet och vill att våra barn och föräldrar ska känna sig trygga med såväl ordinarie personal som med våra vikarier, i alla sammanhang.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad och har ett genuint intresse för att arbeta med barn. Du har lätt för att samarbeta, är flexibel och tar egna initiativ. Du förstår vikten av att skapa goda relationer både med barn och med kollegor.
Krav för tjänsten:
* Du är minst 18 år.
* Du kan ta dig till arbetsplatsen med kort varsel.
* Du är bekväm med och har en fysiskt förmåga att vara aktiv i barns lek både inom- och utomhus.
* Du har lämpliga kläder för alla väder.
* Du har goda kunskaper i svenska för att kunna kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor.
* Du kan uppvisa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret (för arbete inom skola/förskola).
Det är meriterande om du studerar till förskollärare, barnskötare, fritidspedagog eller annan pedagogisk utbildning eller om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn.
Vi värdesätter särskilt följande personliga egenskaper:
* Initiativtagande: Du sätter igång aktiviteter och får saker att hända.
* Flexibilitet: Du har lätt för att anpassa dig till förändringar.
* Samarbetsförmåga: Du samarbetar och kommunicerar på ett lyhört och konstruktivt sätt.
* Serviceinriktad: Du är uppmärksam, hjälpsam och har ett gott bemötande.
Vi erbjuder dig:
* Ett meningsfullt arbete där du får vara med och forma barns vardag.
* Möjlighet att samla värdefull erfarenhet inför framtida studier eller yrkesliv.
* Ett varierat och socialt arbete där ingen dag är den andra lik.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Rekryteringen av timvikarier till barnomsorgen kommer ske löpande, var därför uppmärksam på eventuella mejl. Vid frågor se angivna kontaktuppgifter. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271171/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Handläggare vikarieanskaffning inom barnomsorgen
Jenny Edlund Andersson vikpool.barnomsorg@avesta.se 0226-64 53 51 Jobbnummer
9461507