Timvikarier till äldreomsorgen
2025-10-31
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Beskrivning av arbetsuppgifter
En roll som timvikarie, är en flexibel roll, där du får möjligheten att lägga dig tillgänglig utifrån din egen tillgänglighet och blir bokad utifrån enheternas behov. Du arbetar aktivt med att lägga till och ta bort din tillgänglighet i bokningssystemet.
Inom äldreomsorgen arbetar du med människor inom hemtjänsten eller på ett vård- och omsorgsboende. Du möter dem i deras vardag och ser till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Om du arbetar inom hemtjänsten, innebär arbetet mycket ensamarbete och alla arbetsinsatser utförs i vårdtagarens hemmiljö. Om du istället arbetar på ett vård- och omsorgsboende, samarbetar du med kollegor på en avdelning. Gemensamt för dessa två områden, är att du stöttar vårdtagarna i deras dagliga hygien, personliga omvårdnad, måltidsstöd, förflyttningar, socialt umgänge samt uppmuntrar till aktivitet.
Vi har hemtjänstgrupper och vård- och omsorgsboenden i olika delar av kommunen. Några enheter ligger centralt i Ulricehamn och andra en bit utanför.
Just nu har vi framförallt behov till våra enheter i utkanterna av kommunen!
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Om du har tidigare erfarenhet ifrån arbete med människor och/eller inom vården, är det meriterande för tjänsten. Det är också starkt meriterande om du har utbildning inom vård- och omsorg. Inom hemtjänsten, är det ett krav att du innehar körkort B, då bilkörning förekommer i tjänsten. Vi ser gärna att våra timvikarier kan arbeta minst tre arbetspass per vecka.
Vi söker även dig som:
• Har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
• Står för god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.
• Har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
• Har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285837". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns kommun
(org.nr 212000-1579) Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Kontakt
rekryterare
Jenny Pipkorn jenny.pipkorn@ulricehamn.se 0321595590 Jobbnummer
9582532