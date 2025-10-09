Timvikarier till Äldreomsorgen
2025-10-09
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Ett arbete hos oss är mångsidigt och varierar utifrån personens behov. Utgångpunkten är att se till att varje person får sitt behov av stöd, omsorg och omvårdnad tillgodosett. Arbetet innebär i huvudsak att hjälpa och stötta personen i sin vardag.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta personlig omvårdnad, stöd vid måltider, socialt umgänge, vardagsaktiviteter, städning, medicinhantering och dokumentation.
Arbetstiderna varierar utifrån verksamhetens behov och du kan arbeta dag, kväll, helg eller natt.
Blir du anställd hos oss kommer vi stötta dig in i arbetet. Du får möjlighet till en introduktion som innehåller både praktiska och teoretiska delar för att du ska känna dig trygg hos oss och med dina arbetsuppgifter!
Oavsett om du söker ditt första jobb, har tidigare erfarenhet eller vill byta yrke, erbjuder vi ett meningsfullt och varierande arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv inställning, ett gott bemötande och ett stort intresse av att arbeta med och hjälpa andra människor. Som person är du är ansvarstagande, har god kommunikationsförmåga och är lyhörd inför brukare, anhöriga och kollegor.
Vi söker dig som behärskar svenska språket i tal och skrift, detta då du kommer ha dialog med brukare och arbetskamrater, följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner samt dokumentera.
Du är bra på att samarbeta med andra människor, uppskattar att jobba i team och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du är dessutom flexibel, har lätt att anpassa dig till nya omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Utbildning som undersköterska och bevis om skyddad yrkestitel är meriterande men inget krav.
Du har datavana.
Körkort B krävs inom hemtjänsten.
Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi ser gärna att du bifogar betyg och intyg i din ansökan.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Så tveka inte att skicka in din ansökan!
Vi använder oss av språktest om man inte kan uppvisa godkänt betyg i svenska A på gymnasiet alt. Godkänt betyg i svenska D från SFI.
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Kontakt
Bemanningsplanerare
Malin Bruce 0620-68 26 48 Jobbnummer
9549335