Timvikarier sökes till tonårstjej i Timrå
2026-02-03
På Rehabassistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare tre kollegor till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Rehabassistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent på hos vår kund i Timrå. Arbetspassen är förlagd både vardagar och helger. Just nu söker vi timvikarier som kan jobba extra vid behov.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 08.00-15.00
Kl. 15.00-22.00
Kl. 22.00-08.00 (vaken natt)
Helger kl 08.00-20.00 eller 20.00-08.00 (vaken natt)
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en tjej i 15-årsåldern som har ett stort intresse för att leka och aktivera sig med sina leksaker. Hon bor tillsammans med sina föräldrar och syskon och behöver ditt stöd som assistent i sin vardag då hon har Angelsmans syndrom.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Hjälp med personlig hygien och av- och påklädning
Hjälp med förflyttning och sondmatning
Motivera och uppmuntra vid lek och träning
Kunden använder sig av permobil, gå-stol, duschstol, el-rullstol, manuell rullstol, sondmatning
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och en förmåga att analysera och förstå andras behov. Du är lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad och har en positiv inställning. Vi värdesätter särskilt din förmåga att motivera och uppmuntra när kundens egen drivkraft behöver stärkas. Det är ett plus om du är lekfull. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
B-körkort + tillgång till bil
Vara rökfri
Tåla pälsdjur
MERITER
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent/annan vårderfarenhet
Sysselsättningsgrad: 3 st timvikarier
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Rehabassistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Rehabassistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7154872-1822058". Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://rehabassistans.teamtailor.com
861 32 (visa karta
)
861 32 TIMRÅ Arbetsplats
Rehabassistans Jobbnummer
9721123