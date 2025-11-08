Timvikarier sökes till man i Helsingborg
2025-11-08
Jag och min fru är ett medelålders par, som bor med vår katt i en enplans villa 1,5 mil utanför Helsingborg.
Jag söker dig som antingen vill ha ett deltids vikariat, eller en timanställning där du blir inringd när mina ordinarie assistenter är sjuka eller vill ha semester.
Passen är 9-16, 10-16, 18-22 eller 19-22.
Jag behöver bl.a. hjälp med allt det dagliga som ex: på- och avklädning, dusch och att plocka fram och av inför eller efter måltider.
Du som person behöver vara lugn och lyhörd, men också engagerad och komma ihåg rutiner. Att kunna läsa av mig och lösa problem när de dyker upp är också egenskaper som krävs i detta så viktiga jobb.
Pga integritet och arbets känslig karaktär så ser jag gärna manliga sökande.
Du ska vara rökfri, tåla katter och prata flytande svenska.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Timlön
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Detta är ett deltidsjobb.
Stil Assistans AB (org.nr 556777-9615), http://www.stil.se
Stil Jobbnummer
9595135