Timvikarier LSS Boendestödjare

Nytida AB / Vårdarjobb / Skara
2025-11-12


Visa alla vårdarjobb i Skara, Götene, Lidköping, Falköping, Skövde eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nytida AB i Skara, Skövde, Vara, Grästorp, Vänersborg eller i hela Sverige

Timvikarie sökes till Nytida - Varnhem & Skara
Vill du göra verklig skillnad i människors liv och bidra till att skapa trygghet, utveckling och livskvalitet för vuxna med funktionsnedsättning? Hos oss på Nytida får du arbeta i en varm och professionell miljö där varje dag bjuder på mening, lärande och gemenskap.
Som timvikarie hos oss blir du en viktig del av teamet på våra LSS-boenden i Varnhem och Skara. Du är med och stöttar våra boende i deras vardag, hjälper dem att utveckla sina förmågor och skapar förutsättningar för självständighet och delaktighet. Arbetet kräver omtanke, tålamod och lyhördhet - men ger tillbaka i form av glädje, utveckling och känslan av att faktiskt göra skillnad.
Oavsett om du redan har erfarenhet inom LSS-området eller är nyfiken på att börja arbeta med människor, erbjuder vi en trygg introduktion, handledning och möjlighet att växa i din roll.
Hos oss är ingen dag den andra lik - men varje dag gör skillnad.

Om oss Vi på Nytida arbetar utifrån ett tydligt pedagogiskt ramverk med fokus på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ & kompletterande kommunikation (AKK). Nytida+1 På Varnhem bor personer med diagnos inom autismspektrum i fem lägenheter i lugn miljö nära naturen. Nytida I Skara, på Sven Adolf Norlings gata, har vi sex lägenheter centralt belägna med god närhet till promenadstråk och stadskärna. Nytida

Publiceringsdatum
2025-11-12

Arbetsuppgifter
Vara timvikarie vid behov - kvällar, helger och vardagar beroende på schema

Ge stöd i vardagliga aktiviteter utifrån individens behov och styrkor

Arbeta enligt vår metodik: skapa trygghet, struktur och delaktighet för våra boende

Samarbeta med kollegor och kontaktnät (anhöriga, gode män)

Dokumentera och rapportera enligt verksamhetens rutiner


Vi söker dig som

Har relevant eller pågående utbildning inom social omsorg (Erfarenhet av målgruppen är meriterande)

Har ett tydligt och strukturerat arbetssätt samt god kommunikativ förmåga

Kan arbeta utifrån våra värderingar: trygghet, självbestämmande och meningsfullhet

Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel vid behov

Har B-körkort


Vi erbjuder

Möjlighet att jobba timtid/sekundäranställning med flexibel schemaform

Introduktionsutbildning och stöd via vår interna utbildningsverksamhet "Lära"

En arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad och få personlig utveckling

Arbete i fina boendemiljöer: naturnära läge i Varnhem och centralt läge i Skara

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nytida AB (org.nr 556470-1901)

Arbetsplats
Nytida

Kontakt
Oscar Uthman Holtner
oscaruthman.holtner@nytida.se

Jobbnummer
9602130

Prenumerera på jobb från Nytida AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nytida AB: