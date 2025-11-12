Timvikarier LSS Boendestödjare
Timvikarie sökes till Nytida - Varnhem & Skara
Vill du göra verklig skillnad i människors liv och bidra till att skapa trygghet, utveckling och livskvalitet för vuxna med funktionsnedsättning? Hos oss på Nytida får du arbeta i en varm och professionell miljö där varje dag bjuder på mening, lärande och gemenskap.
Som timvikarie hos oss blir du en viktig del av teamet på våra LSS-boenden i Varnhem och Skara. Du är med och stöttar våra boende i deras vardag, hjälper dem att utveckla sina förmågor och skapar förutsättningar för självständighet och delaktighet. Arbetet kräver omtanke, tålamod och lyhördhet - men ger tillbaka i form av glädje, utveckling och känslan av att faktiskt göra skillnad.
Oavsett om du redan har erfarenhet inom LSS-området eller är nyfiken på att börja arbeta med människor, erbjuder vi en trygg introduktion, handledning och möjlighet att växa i din roll.
Hos oss är ingen dag den andra lik - men varje dag gör skillnad.
Om oss Vi på Nytida arbetar utifrån ett tydligt pedagogiskt ramverk med fokus på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ & kompletterande kommunikation (AKK). Nytida+1 På Varnhem bor personer med diagnos inom autismspektrum i fem lägenheter i lugn miljö nära naturen. Nytida I Skara, på Sven Adolf Norlings gata, har vi sex lägenheter centralt belägna med god närhet till promenadstråk och stadskärna.
Vara timvikarie vid behov - kvällar, helger och vardagar beroende på schema
Ge stöd i vardagliga aktiviteter utifrån individens behov och styrkor
Arbeta enligt vår metodik: skapa trygghet, struktur och delaktighet för våra boende
Samarbeta med kollegor och kontaktnät (anhöriga, gode män)
Dokumentera och rapportera enligt verksamhetens rutiner
Vi söker dig som
Har relevant eller pågående utbildning inom social omsorg (Erfarenhet av målgruppen är meriterande)
Har ett tydligt och strukturerat arbetssätt samt god kommunikativ förmåga
Kan arbeta utifrån våra värderingar: trygghet, självbestämmande och meningsfullhet
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel vid behov
Har B-körkort
Vi erbjuder
Möjlighet att jobba timtid/sekundäranställning med flexibel schemaform
Introduktionsutbildning och stöd via vår interna utbildningsverksamhet "Lära"
En arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad och få personlig utveckling
Arbete i fina boendemiljöer: naturnära läge i Varnhem och centralt läge i Skara Ersättning
