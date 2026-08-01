Timvikarier inom stöd, vård och omsorg 2026
Kristinehamns kommun, Stöd, vård och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Kristinehamn Visa alla undersköterskejobb i Kristinehamn
2026-08-01
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Vill du göra en livsviktig och lärorik insats för människor som behöver stöd i sin vardag?
Vi letar efter engagerade timvikarier till våra verksamheter inom:
• Äldreomsorg
• Funktionsstöd
Förvaltningen bedriver omvårdnad, omsorg, rehabilitering, stöd och service. Tillsammans arbetar våra medarbetare dygnet runt för att ge det bästa möjliga stödet och säkerställa ett gott och värdigt liv för de vi är till för.
Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, värme och livskvalitet. Genom omsorg, stöd och rehabilitering bidrar vi till att varje individ får leva ett så självständigt och värdigt liv som möjligt. Vår verksamhet pågår dygnet runt – och varje insats räknas.
Vi rekryterar löpande utifrån våra behov och din tillgänglighet. Vi hoppas att just du vill bli en del av vårt team!
100 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Som timvikarie hos oss får du ett meningsfullt och varierat arbete där du stöttar människor i deras vardag. Ditt arbete kan handla om att ge praktisk hjälp, socialt stöd och bidra till en trygg och positiv miljö. Jobbet är socialt och omväxlande och du kommer få massa träning på att jobba flexibelt och lösningsinriktat.
Du blir en del av ett härligt team med kollegor som brinner för sitt arbete och som tillsammans skapar livskvalitet för våra brukare.
Du kan arbeta inom:
• Hemtjänst
• Äldreboende
• Funktionsstöd
• Personlig assistans
Här får du möjlighet att utvecklas, lära nytt och göra gott varje pass.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Den vi söker:
• är lyhörd
• är social
• vill hjälpa människor att leva sitt bästa liv
• bemöter sin omgivning med respekt
• kan samarbeta med andra
• är bekväm med att ge stöd till både män och kvinnor.
Du får gärna ha erfarenhet från liknande arbete eller en utbildning inom omvårdnad, barn och fritid eller någon pedagogisk utbildning, men det är inget krav. Kvalifikationer
• du ska ha fyllt 18 år
• du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, detta då arbetet ställer krav på dokumentation och kommunikationen är ditt främsta arbetsverktyg.
• för vissa tjänster behöver du ha B-körkort.
För att vara aktuell för anställning inom vård och omsorg behöver du uppvisa:
• Giltigt personbevis eller pass för att stärka medborgarskap (personbevis beställs från Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se)
• Giltigt belastningsregister "Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning" samt medföljande misstankeregister utdrag, Dessa beställs på www.polisen.se
(ej äldre än 6 mån).
Anställning kan ske först efter att kontroll av ovanstående dokument gjorts.
Om du blir inbjuden till intervju så behöver du vara beredd på att visa upp ovanstående dokument redan vid intervjutillfället. Intervjuer sker löpande under hösten.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader, tillträde: Tillträde sker löpande.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328759". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Kommun
(org.nr 212000-1868), http://www.kristinehamn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kristinehamns-kommun/vikariera/
Kristinehamn kommun (visa karta
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681 31 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Stöd, vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enheten Bemanningscentrum bemanningscentrum@kristinehamn.se Jobbnummer
10017721