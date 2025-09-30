Timvikarier inom daglig verksamhet
2025-09-30
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Publiceringsdatum2025-09-30Beskrivning
Vi tänker att detta är ett passande extra jobb för dig som studerar eller är pensionär.
Daglig verksamhet Vännäs- En verksamhet i förändring
Verksamheten erbjuder personer i yrkesverksam ålder som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning. Verksamheten strävar mot att vara så likt ett vanligt arbete som möjligt. I verksamheten arbetar du tillsammans med personer med olika funktions variationer och sociala utmaningar. Det är en målgrupp som är under förändring med förändrade diagnoser och behov.
Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska erbjuda deltagarna stimulans, utveckling och meningsfullhet i gemenskap med andra. Som personal i verksamheten arbetar du med ett motiverande, stödjande och stärkande förhållningssätt.
Verksamheten arbetar i nära samarbete med näringslivet och andra kommunala verksamheter. Vi värdesätter våra partners högt och tar stort gemensamt ansvar för det samarbetet. Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie inom daglig verksamhet arbetar du med att planera, anpassa och handleda deltagarna i deras aktiviteter. Även medicingivning, dokumentation och fysiskt tunga arbetsuppgifter ingår.
För att arbeta som timvikarie inom daglig verksamhet funktionsstöd är det meriterande om du:
• Har intresse för- och gärna erfarenhet av funktionsvariationer, socialt utsatta, missbruk och sysselsättning.
• Delar vår inställning i att alla kan och därmed har fokus på ett motiverande, stödjande och stärkande arbetssätt.
• Har en glad och positiv inställning till uppdraget.
• Är lyhörd, ansvarsfull och lösningsfokuserad i ditt arbetssätt.
• Har god fysik då arbetet innebär tunga lyft.
• Är flexibel, att du kan anpassa dig till förutsättningarna som råder för dagen. Vi personal planerar över alla våra verksamheter så du ska kunna arbeta i fler än en av verksamheterna.
Daglig verksamhet funktions stöd i Vännäs består av:
DagsVerket
BakVerket
SpårVerket
Vännäs Emballage Anställningsvillkor
Avtalsenlig lön
Arbetstiderna är måndag - fredag, dagtid. Du kommer att bli bokad vid behov i verksamheterna till exempel vid sjukdom eller semester.
B körkort är en merit
Observera att vi tar emot ansökningar endast via vårt rekryteringssystem, inga ansökningar via andra kanaler kommer att hanteras.
Tillsättning sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Timlön
