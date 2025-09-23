Timvikarier Fritidsgårdar
2025-09-23
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Vi söker timvikarier till våra fritidsgårdar i Östersund!
Om oss
Östersunds kommun driver flera fritidsgårdar på kvällar och helger för ungdomar från årskurs 7 och uppåt. Här arbetar 3-4 engagerade fritidsledare tillsammans för att skapa en aktiv och meningsfull fritid för kommunens barn och ungdomar.
Vi söker dig som
Vill inspirera, bygga relationer och skapa trygghet för ungdomar.
Trivs med att arbeta kvällar och helger. Exempel på arbetstider:
Vardagar 17:45-21:15. Fredag och lördag 18:45-23:15
Omfattningen av arbetet är beroende på behoven i verksamheten, exempelvis när ordinarie personal är frånvarande eller när det behövs förstärkning, samt hur mycket du har möjlighet att jobba.
För att jobba hos oss krävs
• Att du har fyllt 20 år.
• Ett intresse för barns och ungdomars utveckling, och glädje i att arbeta med människor och bygga relationer.
• Du behöver inte vara utbildad, men erfarenhet av arbete med barn och unga är en fördel.
• Som person är du flexibel, ansvarstagande och kommunikativ - både med ungdomar och kollegor.
• Du trivs med att samarbeta men kan också agera självständigt när det behövs.
• Du har lätt för att läsa av ett rum och veta vad som behöver göras, samtidigt som du kan hantera gränssättande samtal på ett tryggt och respektfullt sätt.
• Din förmåga att skapa ett härligt klimat gör att ungdomar känner sig sedda, trygga och inkluderade.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Kultur- och fritidsförvaltningen
Var med och skapa små och stora vardagsäventyr. En rolig friluftsaktivitet i vacker natur eller varför inte en spännande kulturell upplevelse? Det finns många äventyr att ta del av på våra anläggningar och aktivitetsområden, liksom på våra bibliotek, fritidsgårdar och på Kulturskolan. Vi har också ett rikt föreningsliv inom både idrott och kultur. I Östersund finns något för alla som vill ha en aktiv och meningsfull fritid. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Teamchef
Johan Nordin johan.nordin@ostersund.se 070-519 02 35 Jobbnummer
9522239