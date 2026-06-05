Lärare i fritidshem till Emåskolan
Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Nässjö Visa alla förskollärarjobb i Nässjö
2026-06-05
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Vill du vara med och bygga upp ett fritidshem med hög kvalitet där du verkligen gör skillnad – varje dag? På Emåskolan får du ett tydligt uppdrag, stort inflytande och möjlighet att utveckla både fritidshemmet och rastverksamheten för hela skolan.
Emåskolan ligger i Bodafors och är en F–3-skola med cirka 115 elever. Här arbetar vi i en nyrenoverad och modern miljö som ger gott om utrymme för lek, kreativitet och lärande.
Vår närhet till naturen ger oss fantastiska möjligheter att arbeta utomhus – både i undervisning och fritidsverksamhet.
Vi är en VFU-skola och samarbetar nära med lärarutbildningen på Jönköping University. Det ger oss tillgång till aktuell forskning och ett levande kunskapsutbyte i vardagen.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som lärare i fritidshem på Emåskolan får du ett viktigt och utvecklande uppdrag. Du kommer att:
Driva och utveckla fritidshemmets pedagogiska verksamhet med fokus på kvalitet och elevernas lärande
Ha ett övergripande ansvar för rastverksamheten på hela skolan
Vara en aktiv och drivande i skolans trygghetsteam
Arbeta nära skolans personal för att skapa en helhetsbild av elevens dag
Bidra till en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö
Tjänsten innebär ett stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.
1 plats(er). Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill skapa en rolig och meningsfull fritid för våra elever. Som lärare i fritidshem kommer du att erbjuda en varierad och spännande fritid som verkligen utgår från elevernas behov och intressen.
Din roll handlar om att kombinera omsorg och pedagogik för att stötta elevernas utveckling på alla plan fysiskt, intellektuellt, socialt och känslomässigt. Du hjälper dem att växa och förbereder dem för framtiden i ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle. I ditt uppdrag ingår även att vara aktiv och drivande i vårt trygghetsteam på skolan, som är en viktig resurs för vårt trygghetsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har lärarexamen - lärare i fritidshem.
• Utvecklar tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och övrig skolpersonal.
• Har ett starkt engagemang för elevernas utveckling och välmående
• Är initiativtagande, kreativ och strukturerad
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
• Vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med kollegor
Vi ser gärna att du:
Har gått handledarutbildning eller är villig att genomgå den
Är intresserad av att ta emot och handleda VFU-studenter
Vi erbjuder:
• En varm och välkomnande arbetsmiljö.
• Ett nära och prestigelöst samarbete mellan skola och fritidshem
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• En skola med starkt utvecklingsfokus och nära koppling till forskning
• Naturen som en naturlig del av arbetsdagen
• Stöd och fortbildning för din professionella utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer och urval kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Vill du vara med och göra skillnad varje dag för våra elever? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330089". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Kommun
(org.nr 212000-0548)
Nässjö kommun (visa karta
)
571 80 NÄSSJÖ Arbetsplats
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Emåskolan och Sandsjöfors skola
Josefine Lindell josefine.lindell@nassjo.se 0380-517440 Jobbnummer
9950167