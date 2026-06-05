Lotuskoncernen söker en kalkylator med intresse för hela processen!
Lotus Maskin & Transport AB / Byggjobb / Botkyrka Visa alla byggjobb i Botkyrka
2026-06-05
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Som kalkylator hos oss blir du en viktig lagspelare i vår rivningsverksamhet. Du blir en del av vårt kalkylteam som finns representerat på flera orter i Sverige, med löpande samarbete via Teams och nära kontakt med kollegor och chefer.
Det här är inte en renodlad kalkylatortjänst, utan en roll för dig som vill vara delaktig i helheten och har förståelse för ritningar, mängder och kalkylunderlag. Din arbetsdag planerar du till stor del själv, beroende på var du befinner dig i dina projekt och du kommer utgå från vårt kontor i Botkyrka, söder om Stockholm.
I rollen arbetar du med- och ansvarar för att ta emot och utvärdera inkommande förfrågningar. Du tar fram mängdberäkningar och säkerställer ett bra underlag inför kalkylarbetet. Därefter samarbetar du med kalkylteamet kring prissättning och uppbyggnad av kalkylen. Utöver detta kommer du även ha dialog med kunder och kollegor och göra platsbesök.
Tillsammans med vårt kalkylteam kommer du arbeta nära vår lättrivning- och tungrivningsverksamhet, främst i Stockholm och Mälardalen men längre resor kan förekomma.
På sikt finns goda möjligheter att utvecklas vidare inom kalkyl och successivt ta ett större ansvar, bland annat att driva egna kalkyler inom lätt- och tungrivning, genomföra kalkylöverlämningar samt ha ett större helhetsansvar i kalkylprocessen.
Vi tror att du som söker har tidigare erfarenhet av kalkylarbete eller har erfarenhet av att arbeta inom byggbranschen men vill utvecklas i en ny riktning.
Vi ser gärna att du:
• Har tidigare erfarenhet av kalkylarbete
• Har erfarenhet från byggbranschen
• Har god förståelse för ritningar och mängdberäkningar
• Har erfarenhet av- eller intresse för kalkylarbete
• Goda kunskaper i Excel (beräkningar och analys)
• Grundläggande kunskaper i Word
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av verktyg som Wikells och Bluebeam
• Bas-U
• Erfarenhet av arbete med asbest
För att trivas i rollen tror vi att du är kommunikativ och tydlig. Att strukturera, prioritera och organisera din arbetsvardag är något du är van vid eftersom du är självständig med ett starkt självledarskap. Utöver detta är du flexibel, driven och initiativtagande.
Din erfarenhet är inte det viktigaste, utan vi lägger stor vikt vid din personlighet.
Vad erbjuder vi dig mer än ett roligt och varierande arbete?
• Individuell utvecklingsresa
• Inflytande över din arbetssituation
• Hälsofrämjande aktiviteter och roligheter
• Möjlighet till hybridarbete
• Förmånsbil
Lotuskoncernen är Sveriges ledande aktör inom rivning, transport och anläggning. Vi bedriver verksamhet över hela landet och delar av Finland. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö är grunden till allt vi gör och vi utbildar självklart dig och dina kollegor inom dessa områden. Att vara en föregångare för att minska branschens miljöpåverkan är en roll vi med stolthet tar på oss. Hos oss blir du en viktig lagspelare och nyckelperson i vår ambition att fortsätta leverera tjänster av högsta kvalitet.
Vi lägger stor vikt vid vårt arbetsmiljöarbete i form av hälsofrämjande åtgärder och vi förutsätter att du, precis som vi, har ambitionen att vara en förebild för ett sunt arbetsklimat och en sund livsstil.
Ansök med ditt uppdaterade CV och ett personligt brev där du berättar om varför du söker tjänsten samt varför du är rätt för jobbet. Vi går igenom ansökningar löpande och tillträde sker efter överenskommelse.
Vi tar emot din ansökan via mail till rekrytering@lotusab.se
Har du frågor om tjänsten, kontakta Sami Helén, kalkylator: sami.helen@lotusab.se
, 070 939 96 38
Har du övriga frågor, kontakta Helena Eriksson, HR-chef: helena.eriksson@lotusab.se
070 525 34 66 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: rekrytering@lotusab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kalkylator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lotus Maskin & Transport AB
(org.nr 556539-5406), http://www.lotusab.se
Segersbyvägen 3B (visa karta
)
145 63 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor Jobbnummer
9950168