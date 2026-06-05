Säljledare Butik till Maxi ICA Stormarknad Toftanäs
Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-06-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannica AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Maxi ICA Stormarknad Toftanäs söker nu flera drivna och engagerade säljledare till våra butiksavdelningar. För rätt person erbjuder vi en spännande möjlighet att utvecklas inom ledarskap, försäljning och butiksdrift i en verksamhet där utveckling står högt på agendan. Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som Säljledare hos oss har du en viktig roll i den dagliga driften och arbetar nära driftchef och övriga säljledare för att skapa en välfungerande, säljande och inspirerande butik.
Beroende på din erfarenhet och profil kan du komma att arbeta inom exempelvis färskvarulinjen, kolonial, dryck eller frys. Gemensamt för alla roller är att du ansvarar för den dagliga driften av din avdelning samtidigt som du leder och coachar teamet i det dagliga arbetet.
Hos oss handlar ledarskap om att vara närvarande i verksamheten, skapa struktur och hjälpa medarbetare att lyckas. Rollen innebär inget formellt personalansvar, men du har en viktig funktion i att leda, stötta och utveckla teamet.
Vi tror på intern utveckling och erbjuder alla våra säljledare ett omfattande ledarskapsprogram med fokus på coachning, feedback och personlig utveckling. För dig som vill växa inom ICA finns goda möjligheter att på sikt utvecklas vidare mot exempelvis driftchef eller andra ledande roller.Arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften inom avdelningen
Leda och fördela det dagliga arbetet i teamet
Arbeta aktivt med försäljning och kundupplevelse
Säkerställa ordning, struktur och välfyllda hyllor
Arbeta med beställningar, varuflöde och lagerstyrning
Följa upp försäljning, svinn och andra nyckeltal
Arbeta i AoB och andra butikssystem
Identifiera förbättringsområden och driva utvecklingsarbete
Coacha och stötta medarbetare i det dagliga arbetet
Bidra till ett positivt samarbete mellan butikens avdelningar
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från dagligvaruhandeln och som vill utvecklas inom ledarskap och butiksdrift.
Du är en person som tar ansvar, gillar att skapa struktur och motiveras av att nå resultat tillsammans med andra. Samtidigt är du prestigelös, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik.
Vi tror att du har ett starkt driv, ett intresse för försäljning och en vilja att ständigt utveckla både dig själv och verksamheten omkring dig.
Vi söker dig som har
Minst 2–3 års erfarenhet från dagligvaruhandeln
Erfarenhet av att ta ansvar för den dagliga driften av en avdelning eller ett arbetsområde
Erfarenhet av att leda, fördela eller samordna arbete i team
God förståelse för försäljning, varuflöde och butiksekonomi
God datorvana
Meriterande är erfarenhet från ICA, kunskap i AoB och andra ICA-system samt tidigare erfarenhet som säljledare eller avdelningsansvarig.
Om anställningen
Omfattning: Deltid, cirka 35 timmar per vecka
Arbetstider: Varierande schema med huvudsakligen dagtid
Kvällsarbete cirka en kväll varannan vecka
Arbete varannan helg
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Om Maxi ICA Stormarknad Toftanäs
Maxi ICA Stormarknad Toftanäs är en modern stormarknad med höga ambitioner kring försäljning, kundupplevelse och medarbetarutveckling. Hos oss arbetar engagerade medarbetare tillsammans för att skapa en butik i toppklass, där utveckling, samarbete och arbetsglädje står i fokus.
Välkommen med din ansökan!
Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7831382-2038728". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://karriar.personalica.se
211 11 (visa karta
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211 11 MALMÖ Arbetsplats
Personalica Jobbnummer
9950166