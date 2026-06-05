Lärare till Carlforsska gymnasiets introduktionsprogram
Västerås kommun / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2026-06-05
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Genom din kompetens, ditt engagemang och ett flexibelt arbetssätt skapar du bästa möjliga förutsättningar för elever att utvecklas och lyckas i sitt lärande. På Carlforsska gymnasiets introduktionsprogram följer du elevernas utveckling nära och arbetar tillsammans med kollegor och elevhälsa för att hitta lösningar och vägar framåt. Våra elevers studieplaner ligger på mellan- och högstadienivå, vilket gör att vi söker dig med behörighet inom dessa årskurser. Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
På Carlforsska gymnasiets introduktionsprogram står elevernas lärande och personliga utveckling i centrum. Tillsammans arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv där varje elev möts utifrån sina individuella förutsättningar, mål och behov. Alla elever har en egen studieplan och vi följer deras utveckling nära genom hela skoldagen. Vi utgår alltid från elevernas individuella behov, vilket innebär att arbetet är varierat och föränderligt. Hos oss sker kontinuerliga elevintag under hela läsåret och vi arbetar i nära samarbete med elevhälsan för att hitta lösningar, strategier och vägar framåt för varje elev.
Som lärare hos oss undervisar du i svenska och SO-ämnen, alternativt matematik i kombination med annat ämne. Undervisningen sker både självständigt och tillsammans med kollegor, då vi arbetar nära varandra i arbetslaget och ofta samverkar i klassrummet för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Som en del av undervisningen genomför vi även studiebesök och andra motivationshöjande aktiviteter och utflykter. I rollen ingår också mentorskap, där du får en viktig roll i att stötta och vägleda elevernas utveckling.
Din kompetens
Vi söker dig som motiveras av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och som ser värdet i att bygga relationer, skapa trygghet och bidra till elevernas utveckling. Du har erfarenhet av att möta elever som har stött på utmaningar i skola och lärande och kan anpassa både undervisning och bemötande utifrån varje elevs individuella behov. Att skapa förtroende och bygga tillitsfulla relationer med elever och vårdnadshavare är en självklar del av ditt arbetssätt. Du trivs i ett nära samarbete med kollegor och är trygg i en vardag där du flexibelt växlar mellan olika roller utifrån elevernas och verksamhetens behov.
Du är legitimerad lärare för årskurs 4–6 eller 7–9 med behörighet att undervisa i svenska och SO-ämnen, alternativt matematik i kombination med annat ämne. Det är positivt om du har kunskaper inom specialpedagogik eller utbildning som speciallärare eller specialpedagog. Samtidigt är det viktigaste för oss ditt engagemang för målgruppen och din vilja att skapa goda förutsättningar för varje elev att lyckas.
B-körkort är en fördel då vi ibland genomför studiebesök och utflykter tillsammans med eleverna.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat och ambitiöst arbetslag med högt i tak och stort elevfokus. Vi värdesätter det nära samarbetet och planerar samt strukturerar undervisningen tillsammans för att på bästa sätt möta och stötta elevernas lärande och utveckling. Du får möjlighet att arbeta nära eleverna i mindre elevgrupper, vilket ger goda möjligheter att bygga relationer, arbeta individanpassat och göra verklig skillnad i elevernas vardag.
Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete med stora möjligheter att hitta flexibla lösningar för både individ och grupp. Tillsammans fokuserar vi på varje elevs styrkor och möjligheter, med övertygelsen om att rätt stöd och ett tryggt bemötande hjälper elever att utvecklas och lyckas.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Löpande urval kan komma att tillämpas så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00336". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Vision
Jonathan Söderberg jonathan.soderberg@vasteras.se 021-39 44 38 Jobbnummer
9950165