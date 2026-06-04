Timvikarier
Olympica AB / Barnskötarjobb / Vansbro Visa alla barnskötarjobb i Vansbro
2026-06-04
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VI SÖKER DIG, engagerad och nyfiken barnskötare. Du ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan. Tillsammans med förskollärare och andra kollegor har ni ansvar för det pedagogiska arbetet och skapa förutsättningar för ett lustfyllt lärande utifrån förskolans läroplan. Tillsammans ansvarar ni för att driva arbetslagets arbete i riktning mot målen. Du har viljan att prova och utveckla nya arbetsmetoder samt förmågan att engagera barnen till en lärorik och kreativ verksamhet i samarbete med arbetslaget och i dialog med föräldrar.
Vi söker en barnskötare med inställningen att barnet kan om den ges möjligheten. Vårt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik utbildning för våra barn, där vi erbjuder barnen en spännande och kreativ miljö.
Vi ser utemiljön som viktig resurs och mycket av den pedagogiska verksamheten bedrivs just utomhus, både på gården och i skogen. Du ska ha en god samarbetsförmåga, vara serviceinriktad och arbeta kvalitetsmedvetet både mot barn, kollegor och vårdnadshavare. Du ska kunna uttrycka dig mycket bra på svenska både i tal och skrift.
Vi erbjuder friskvårdstillägg, pedagogiska måltider och arbetskläder för utomhusbruk. Kompetensutveckling sker löpande. Vi samarbetar ofta med vår skola som ligger i nära anknytning.Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Olympicaförskolan har två avdelningar placerade i två byggnader med närhet till skog.
Vi ger vårdnadshavare en tydlig röd tråd genom hela verksamheten för att skapa trygghet och god kvalitet för våra barn. Olympica har profilen idrott, lek och rörelse samt ett starkt arbete med respekt för varje människa och allas lika värde. Vi fokuserar på att förebygga all slags av kränkande behandling. Huvudmannen driver även skolor och förskolor i Hedemora, Leksand, Gagnef, Täby och Ludvika. Mer information finner ni på vår hemsida www.olympica.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: anna.larsson@olympica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olympica AB
(org.nr 556593-8700)
Skålö 27 (visa karta
)
786 92 DALA-JÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Olympicaförskolan i Skålö Jobbnummer
9948894