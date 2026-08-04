Funderar du på nytt jobb? Vi söker flera olika roller inom Swerock Region N
Swerock Aktiebolag / Hälsoskyddsjobb / Sundsvall Visa alla hälsoskyddsjobb i Sundsvall
2026-08-04
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swerock Aktiebolag i Sundsvall
, Falun
, Uddevalla
, Göteborg
, Kalmar
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle? På Swerock Region Nord är vi alltid intresserade av engagerade och kompetenta medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.
Just nu söker vi medarbetare till flera olika roller inom vår verksamhet, exempelvis:
Arbetsledare
Platschef
KMA-samordnare
Oavsett om du är erfaren inom branschen eller redo för nästa steg i karriären kan det finnas en spännande möjlighet för dig hos oss.
Om Swerock Region Nord
Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I Region Nord verkar vi inom ballast, betong, transport- och maskintjänster samt miljötjänster.
Vi finns på ett flertal orter runt om i norra Sverige, från Gävleborg till Norrbotten, bland annat:
Sundsvall
Umeå
Piteå
Luleå
Samt flera andra orter där vi bedriver verksamhet genom våra täkter, terminaler, fabriker och projekt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill vara med och bidra till en säker, effektiv och hållbar verksamhet. Du trivs med ansvar, samarbete och att utveckla både dig själv och verksamheten omkring dig.
För att lyckas hos oss tror vi att du är:
Engagerad och lösningsorienterad
Ansvarstagande och självgående
En lagspelare som bygger goda relationer
Intresserad av att utveckla verksamheten och skapa resultat
Mån om kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet
Erfarenhet från bygg-, anläggnings-, industri- eller produktionsverksamhet är meriterande för flera av våra roller.
Vi erbjuder:
Spännande och varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att utvecklas inom en stor och stabil koncern
Kompetenta och hjälpsamma kollegor
En stark lokal förankring med stora möjligheter inom regionen
En arbetsplats som präglas av våra värderingar: jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga
Intresserad?
Skicka in din intresseansökan och berätta vilken typ av roll du är intresserad av. Vi arbetar löpande med rekrytering och matchar kandidater mot aktuella och kommande behov inom regionen.
Sista dag för ansökan 2026-09-06
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Johannes Pettersson, Regionschef, johannes.Pettersson@swerock.se
Anna Ottosson, HR Partner, anna.ottosson@peab.se
Välkommen till Swerock Region Nord – tillsammans bygger vi framtidens samhälle.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swerock Aktiebolag
(org.nr 556081-3031)
269 73 SUNDSVALL Arbetsplats
Swerock Kontakt
recruiter
Anna Ottosson anna.ottosson@peab.se Jobbnummer
10022092