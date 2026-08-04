Extrapersonal till Kundtjänst - Borlänge
Bahnhof Ab (publ) / Kundservicejobb / Borlänge Visa alla kundservicejobb i Borlänge
2026-08-04
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Om Bahnhof
Bahnhof är Sveriges ledande internet- och telekomoperatör. Vi levererar bredbands- och molntjänster till företag och privatpersoner, i våra egna datahallar. Vi drivs av en brinnande tro på teknikens möjligheter. I många frågor är vi djupt engagerade i hur tekniken påverkar samhället på olika sätt. Vi värnar om integritet och frihet på nätet och ser detta som en självklar del av vår verksamhet.
Om dig
Är du student eller söker ett extrajobb vid sidan av annan huvudsaklig sysselsättning? Tycker du om att hjälpa människor och är nyfiken på teknik? Då kan det här vara jobbet för dig.
Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv och gillar att lösa problem. Du har ett intresse för teknik, tycker om att lära dig nya saker och trivs med att prata med människor. Har du erfarenhet av kundservice eller nätverkskunskaper är det meriterande, men inget krav.
Vi ser gärna att du har gymnasiekompetens. Självklart hanterar du också kunduppgifter och företagsinformation med hög integritet – något som är en självklar del av Bahnhofs värderingar.
Om rollen
Som extrapersonal på Bahnhofs kundtjänst i Borlänge hjälper du våra privatkunder via telefon med frågor om deras bredband och andra tjänster. Du kommer bland annat att arbeta med leveransadministration, svara på frågor om beställningar och hjälpa kunder med teknisk felsökning av exempelvis bredband, IP-telefoni, IP-tv, e-post, antivirus och VPN.
Frågorna varierar i både innehåll och svårighetsgrad, men du behöver inte kunna allt från start. Under din första tid kommer du få en introduktion med både teoretisk och praktisk utbildning, där du lär känna Bahnhof och våra tjänster. Du får lyssna på samtal, ta egna ärenden i din egen takt och har alltid erfarna kollegor nära till hands för stöd. Dessutom har du alltid tillgång till vår interna kunskapsdatabas med samlad teknisk kunskap.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett flexibelt extrajobb som passar att kombinera med studier eller annan huvudsaklig sysselsättning. Du blir en del av ett engagerat team med högt i tak, får värdefull erfarenhet inom kundservice och teknik samt möjlighet att utvecklas inom företaget.
Arbetet är behovsbaserat och sker främst kvällar och helger, med möjlighet till fler arbetspass under perioder med högre behov.Publiceringsdatum2026-08-04Så ansöker du
Mejla din ansökan till ansokan@bahnhof.se
senast den 25 augusti 2026, och döp mejlet till:
"Kundtjänst-extra Borlänge".
Har du frågor? Hör av dig till Bahnhofs kundtjänstchef Julia Polz på julia.polz@bahnhof.net
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: ansokan@bahnhof.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänst Borlänge". Arbetsgivare Bahnhof AB (publ)
(org.nr 556519-9493), http://bahnhof.se/
Parkgatan 6 (visa karta
)
784 32 BORLÄNGE Arbetsplats
Bahnhof AB Publ Kontakt
Kundtjänstchef
Julia Polz julia.polz@bahnhof.net Jobbnummer
10022074