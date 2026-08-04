Teknisk Säljare UK Portservice AB
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Vill du kombinera teknik, kundrelationer och affärsutveckling i en roll där du får stort eget ansvar och blir en nyckelperson i verksamheten? UK Portservice hjälper företag att hitta rätt tekniska lösningar och ansvarar för affären från första kunddialog till färdig leverans. Här handlar försäljning om rådgivning, problemlösning och långsiktiga relationer.
Om rollen Som teknisk säljare hos UK Portservice blir du en nyckelperson i verksamheten med ett helhetsansvar för affären – från första kunddialog till offert, planering och överlämning till montage. Genom att förstå kundens verksamhet och tekniska förutsättningar hjälper du till att ta fram rätt lösning. Du arbetar nära montörer, tekniker och övriga kollegor för att säkerställa att varje uppdrag genomförs med hög kvalitet.
Du arbetar främst med inkommande affärer och befintliga kunder där fokus ligger på att bygga långsiktiga relationer genom rådgivning och ett konsultativt arbetssätt. Som länken mellan kunden och montage säkerställer du att affären får de bästa förutsättningarna redan från start.Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
• Besöka kunder, identifiera deras behov och rekommendera rätt teknisk lösning
• Ta fram offerter för service, portbyten och anpassningar
• Driva affären från första kundkontakt till färdig leverans
• Planera uppstarter och säkerställa en smidig överlämning till montage
• Fungera som kundens naturliga kontaktperson genom hela processen
• Samarbeta nära montörer, tekniker och övriga kollegor
Vad vi erbjuder Hos UK Portservice får du arbeta i ett bolag där kvalitet och långsiktighet går före kortsiktiga resultat. Vi tror på förtroende, samarbete och frihet under ansvar. Här blir du en del av ett engagerat team där du får stort eget ansvar, möjlighet att påverka och goda möjligheter att utvecklas tillsammans med verksamheten.
Du får en roll med stor frihet och eget ansvar, där du arbetar nära både säljteamet och montaget. Vi lägger stort fokus på struktur, ordning och att arbeta smart i vardagen. Hos oss arbetar vi inte mot hårda individuella budgetmål, utan fokuserar istället på att skapa hållbara affärer och långsiktiga kundrelationer. I vardagen finns också en flexibilitet som gör det lätt att få ihop helheten, och vi erbjuder självklart förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, tjänstebil och kollektivavtal.
Vem vi söker Vi söker dig som trivs i en rådgivande roll där teknik, affärer och kundrelationer går hand i hand. Du tycker om att sätta dig in i kundens behov, hitta rätt lösning och skapa förtroende genom din kompetens. Du är kommunikativ, strukturerad och uppskattar att arbeta nära både kunder och kollegor genom hela affären.
Vi tror att du har en teknisk bakgrund, kanske från bygg-, industri-, fastighets- eller portbranschen, där du har arbetat med tekniska produkter eller lösningar. Kanske arbetar du idag som tekniker och vill ta steget mot en mer kundnära roll, eller så har du erfarenhet av teknisk försäljning eller annan rådgivande roll.
Du är van att arbeta i digitala miljöer och ser system som ett naturligt hjälpmedel i ditt arbete. Du har lätt för att sätta dig in i nya digitala verktyg och arbetar strukturerat i exempelvis CRM-, offert- och affärssystem. Du är dessutom nyfiken på digitalisering och ser möjligheter att arbeta smartare med hjälp av ny teknik. Har du ett intresse för AI ser vi det som meriterande.
Som person är du lösningsorienterad, engagerad och ansvarstagande. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt, trivs med att ta egna initiativ och motiveras av att bygga långsiktiga relationer där du blir en naturlig rådgivare för kunden.
UK Portservice UK Portservice har funnits sedan 1997 och har idag verksamhet i Borås och Göteborg med cirka 24 medarbetare. Vi arbetar uteslutande mot företagskunder (B2B) och är en helhetspartner inom portar. Vi hjälper våra kunder med allt från service till större projekt och arbetar med alla typer av portar. Det inkluderar bland annat brand-, säkerhets-, skydds-, sektions-, frys- och kylportar samt dockningssystem och kringutrustning.
Hos oss är relationer viktigare än snabba affärer. Vi bygger långsiktiga samarbeten och levererar lösningar med rätt funktion, kvalitet och hänsyn till miljön. Vår styrka är att vi är en komplett partner som tar ansvar för helheten i våra uppdrag, från start till färdig lösning.
Vår kultur genomsyrar allt vi gör. Vi arbetar aktivt med våra kärnvärden och strävar efter ett öppet klimat där vi visar respekt, både mot varandra och våra kunder. Vårt mål är tydligt: Vi vill bli bäst – inte störst. Kvalifikationer
• Erfarenhet från en teknisk, rådgivande eller kundnära roll
• God datorvana och erfarenhet av att arbeta i digitala system
• B-körkort
• Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet från bygg-, port-, fastighets- eller industribranschen
• Erfarenhet av offertarbete eller kalkylering
• Intresse för digitalisering och AI-baserade arbetssätt
Känner du att det här stämmer in på dig? Då ser vi fram emot din ansökan. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Sista ansökningsdatum: 2026-08-30
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid
Ort: Göteborg
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Vid en anställning blir du anställd direkt av vår kund. Eventuella frågor hänvisas direkt till ansvarig rekryterare:
Evelina Löfberg evelina.lofberg@platsa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7535443-2131003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platsa AB
(org.nr 556952-8846), https://platsa.teamtailor.com
411 03 GOTHENBURG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Platsa Jobbnummer
10022096