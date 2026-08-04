Personlig assistent sökes till aktiv 16-årig tjej i Ängelholm
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ängelholm
2026-08-04
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Beskrivning av tjänsten som personlig assistent.
Vi söker nu en personlig assistent till en aktiv tjej på 16 år boendes i centrala Ängelholm.
Kunden har Retts syndrom, ett tillstånd som påverkar nervcellernas utveckling och funktion vilket gör att hon är i behov av ett omfattande stöd med bland annat personlig hygien, i matsituationer samt vid aktiviteter. Det är viktigt att du som söker är en social person då vår kund tycker om att vara aktiv, både med fasta aktiviteter och sådant som ni planerar tillsammans. Kunden tycker bland annat om dans, musik, ridning samt att träffa sina vänner och hitta på roliga saker tillsammans med dem. Om du har tidigare erfarenhet av arbetet som personlig assistent samt att jobba i en familj så är det meriterande. Likaså om du har erfarenhet av att arbeta med kommunikationshjälpmedel. Mycket fokus läggs på att utveckla kundens kommunikation samt träning för att behålla och utveckla fysiska förmågor. Det är önskvärt att du har bra fysik då det förekommer vissa lyft i arbetet. Det viktigaste är att du har intresse för arbetet och viljan att utföra det. Flexibilitet värderas också högt. Hund och katt finns i kundens hem.
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Körkort är ett plus. Att du är rökfri är ett krav.
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: 70-100% tiderna är förlagda med några kortare morgonturer per vecka, tid under eftermiddagen samt helgpass.
Arbetstid: morgon, dag, kväll, helg
Tillträde: i början på september
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-09-04
Vid frågor om tjänsten, är du välkommen att kontakta Frösundas kontor: 042-400 10 80
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5377768-2130987". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Garnisonsgatan 18 (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
10022086