Arbetsledare till Swerock Nord
Swerock Aktiebolag / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
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Vill du vara med och säkerställa råvaruförsörjningen till ett av Sveriges ledande företag inom samhällsbyggnad? Trivs du i en roll där du får kombinera ledarskap, planering och affärsmässighet med ett nära samarbete med både kunder och medarbetare? Då kan detta vara rollen för dig. Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Som Arbetsledare inom Råvaruförsörjning ansvarar du för att leda, planera och följa upp den dagliga verksamheten inom ditt geografiska område. Du har en central roll i att säkerställa en effektiv och säker produktion samt att våra kunder får rätt material i rätt tid. Rollen innebär ett nära samarbete med platschef, produktionsmedarbetare, entreprenörer, kunder och leverantörer. Du arbetar aktivt med att utveckla verksamheten genom förbättrad resursplanering, produktivitet och kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Leda, planera och följa upp den dagliga verksamheten.
Säkerställa en effektiv användning av maskiner, personal och övriga resurser.
Ansvara för inköp och beställningar kopplade till den löpande driften.
Upprätta offerter och hantera kundkontakter inom ditt ansvarsområde.
Hantera leverantörsfakturor och administrativ uppföljning.
Arbeta med rapportering och uppföljning av verksamhetens resultat.
Hantera reklamationer och avvikelser.
Initiera och driva förbättringsåtgärder för att förebygga leveransstörningar och kvalitetsbrister.
Verka för en säker arbetsmiljö samt ta ansvar för miljö- och kvalitetsfrågor.
Bidra till ett gott samarbete och en positiv arbetskultur.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett naturligt ledarskap och trivs med att skapa struktur och engagemang i vardagen. Du är lösningsorienterad, affärsmässig och har förmågan att fatta beslut när situationen kräver det.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Har B-körkort.
Har erfarenhet av arbetsledning inom produktion, entreprenad, berg-, grus-, transport- eller närliggande verksamhet.
Har god förståelse för maskiner, resurser och produktionsflöden.
Är van att arbeta med planering, uppföljning och administration.
Har god datavana och erfarenhet av olika verksamhetssystem.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från täktverksamhet, råvaruförsörjning, entreprenad eller anläggningsbranschen.
Vi erbjuder
Hos Swerock blir du en del av Peabkoncernen och en verksamhet som bidrar till utvecklingen av framtidens samhälle. Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete där du får stort eget ansvar, engagerade kollegor och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Vi värdesätter våra medarbetares hälsa, säkerhet och utveckling och arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna.
Placeringsort: Gävle, Söderhamn eller annan lämplig ort i södra Dalarna/Gävleborg Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-09-13
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Andre Häggström Andre.Haggstrom@swerock.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-partner, Anna Ottosson anna.ottosson@peab.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 60 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swerock Aktiebolag
(org.nr 556081-3031)
269 73 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swerock Kontakt
recruiter
Anna Ottosson anna.ottosson@peab.se Jobbnummer
10022090