Måltidsbiträde sökes för Drottning Blankas Gymnasieskola i Malmö
Academedia Support AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2026-08-04
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Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision – att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar – gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Vi söker måltidsbiträde till skolmatsalen på Drottning Blankas Gymnasieskola i Malmö
DBGY Malmö har ca 700 elever som ska serveras lunch dagligen. Du kan bli en viktig kugge i detta arbete.
Ansvarsområden
Vi söker nu ett engagerat måltidsbiträde som vill bidra till en trivsam, hållbar och kvalitativ måltidsupplevelse för våra elever.
Om rollenSom måltidsbiträde har du en viktig roll i att skapa en attraktiv och välfungerande måltidsmiljö. Du ansvarar bland annat för uppläggning och påfyllning av maten. Du bidrar till att helheten – från förberedelse till servering – håller hög kvalitet och att det är rent och snyggt i matsalen.
Arbetsuppgifter I rollen ingår bland annat att:
Förbereda i matsalen inför lunchen.
Ge service i matsalen och bidra till en trivsam miljö
Arbeta självständigt utifrån tydliga rutiner, som t.ex. påfyllning och ordning
Följa riktlinjer för hygien, miljö och kvalitet
Städning och egenkontroll
Hantering av leveranser
KvalifikationerVi söker dig som:
Har erfarenhet som måltidsbiträde.
Har relevant utbildning och god kunskap om egenkontroll
Arbetar aktivt för att minska matsvinn och har ett hållbarhetstänk
Är serviceinriktad och trivs i en levande miljö med ungdomar
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Publiceringsdatum2026-08-04Övrig information
Anställningen är en deltidsanställning om 50% mellan ca kl 10 - 14 alla vardagar. Tillträde omgående. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vi vill att du skickar såväl CV som personligt brev. Arbete på skola innebär att du måste uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontaktar du oss på skolan på mail: malmo@dbgy.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
211 41 MALMÖ Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Rekryterare
Annika Silverup annika.silverup@academedia.se Jobbnummer
10022081