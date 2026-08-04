Platschef till Swerock Nord
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Vill du vara med och säkerställa råvaruförsörjningen till ett av Sveriges ledande företag inom samhällsbyggnad? Trivs du i en roll där du får kombinera ledarskap, affärsmässighet och produktionsansvar med att utveckla både människor och verksamhet? Då kan detta vara rollen för dig.
Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. Inom verksamhetsområdet Råvaruförsörjning samlar vi våra verksamheter inom ballast och återvinning för att skapa ett optimalt resursutnyttjande och hållbara lösningar för framtidens samhällsbyggande. I Region Nord bedriver vi verksamhet genom täkter, terminaler och återvinningsanläggningar med en stark lokal närvaro och fokus på säkerhet, kvalitet och hållbarhet. Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Som Platschef inom Råvaruförsörjning har du det övergripande ansvaret för verksamheten inom ditt geografiska område. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp produktionen samt säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt, säkert och lönsamt. Du har en central roll i att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för hög produktivitet, god arbetsmiljö och nöjda kunder. Rollen innebär ett nära samarbete med arbetsledare, produktionsmedarbetare, entreprenörer, kunder och leverantörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Leda, planera och styra den dagliga produktionen inom ditt ansvarsområde.
Ansvara för leverans, ekonomi, personal, kvalitet och arbetsmiljö.
Säkerställa att verksamheten når uppsatta produktions-, resultat- och kvalitetsmål.
Arbeta med budget, prognoser, ekonomisk uppföljning och resultatansvar.
Ansvara för resursplanering, produktivitet och kostnadsoptimering.
Leda och utveckla medarbetare samt bidra till ett engagerat och välfungerande team.
Arbeta aktivt med kundrelationer, marknadsbearbetning och affärsutveckling.
Säkerställa efterlevnad av lagar, tillstånd, interna krav och riktlinjer.
Driva förbättringsarbete inom säkerhet, kvalitet, miljö och effektivitet.
Verka för ett nära samarbete mellan verksamhetens olika funktioner för att skapa bästa möjliga kundlösning.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med förmåga att skapa resultat genom andra. Du är affärsmässig, strukturerad och har ett genuint intresse för människor, produktion och verksamhetsutveckling.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av ledarskap med personal- och resultatansvar.
Har erfarenhet från bygg-, anläggnings-, ballast-, återvinnings- eller närliggande bransch.
Har god ekonomisk förståelse och erfarenhet av budget- och resultatuppföljning.
Har förmåga att planera, prioritera och fatta beslut i en föränderlig verksamhet.
Har god förståelse för produktion, resursplanering och verksamhetsstyrning.
Har eftergymnasial utbildning inom exempelvis produktion, teknik, ekonomi eller ledarskap, alternativt motsvarande erfarenhet.
Har god datorvana och erfarenhet av verksamhets- och affärssystem.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet från täktverksamhet, råvaruförsörjning, återvinning eller entreprenadverksamhet.
Vi erbjuder
Hos Swerock blir du en del av Peabkoncernen och en verksamhet som bidrar till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete med stort ansvar, engagerade kollegor och goda möjligheter att utvecklas både som ledare och inom koncernen.
Vi värdesätter våra medarbetares hälsa, säkerhet och utveckling och arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna.
Placeringsort: Gävle, Söderhamn eller annan lämplig ort i södra Dalarna/Gävleborg. Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag är 2026-09-13
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Andre Häggström, Andre.Haggstrom@swerock.se
.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR Partner Anna Ottosson, anna.ottosson@peab.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 60 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swerock Aktiebolag
(org.nr 556081-3031)
269 73 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swerock Kontakt
hiringManager
Andre Häggström andre.haggstrom@swerock.se Jobbnummer
10022091