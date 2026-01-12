Timvikarier - kockar och måltidsbiträden sökes till Måltid
2026-01-12
Om arbetsplatsen
Måltid ansvarar för maten i förskolor, skolor o kök inom äldreomsorgen som drivs i kommunens regi.
Måltid har ca 160 medarbetare fördelade på ca 55 kök. Antal portioner som lagas i de olika köken varierar mellan 20 och 2500 per dag
I varje tillagningskök finns en ansvarig kock som arbetar tillsammans med måltidsbiträden beroende på kökets storlek. I vissa kök förekommer ensamarbete. Viktigt är också att kunna och ta del av Måltids egenkontrollprogram och efterfölja detta.
Måltid strävar efter att laga så mycket mat som möjligt från grunden och vårt främsta mål är att
maten ska smaka gott och vara näringsriktig.
Som korttidsvikarie inom Måltid blir du erbjuden att ersätta ordinarie personal under deras frånvaro. Du ansvarar själv för att lägga in tillgänglighet i vårt bokningssystem och du bokas därefter in utifrån tillgänglighet. De exakta tiderna du ska arbeta kommer att variera och bestäms ofta med kort framförhållning.
- Som kock innebär arbetsuppgifterna planering/arbetsledning. Matlagning från grunden och tillredning av allt från frukost, lunch, mellanmål och kvällsmål samt efterarbete.
- Som måltidsbiträde innebär arbetsuppgifterna tillredning av salladsbuffé, bakning, servering, disk och efterarbete. Du bör också kunna hantera enklare matlagning.
Som kock/måltidsbiträde ingår du i ett team som samarbetar och hjälper varandra med samtliga arbetsuppgifter som förekommer i ett kök.
Vem söker vi
- Som person ska du vara lätt att samarbeta med.
- Du bidrar till ett trivsamt arbetsklimat och en effektiv arbetsgrupp.
- Du är serviceinriktad och har en positiv inställning.
- Arbetslivserfarenhet från arbete i kök är meriterandeKvalifikationer
- Utbildad kock och/eller måltidsbiträde
- Behärskar svenska språket i tal och skrift
- God datorvana och kunnig av andra digitala verktyg Övrig information
