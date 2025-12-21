Timvikarie till Vård och Omsorgsutbildning Örebro

Astar AB Örebro / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Örebro
2025-12-21


Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Astar AB Örebro i Örebro

Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.

Publiceringsdatum
2025-12-21

Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.

Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.

Om rollen
Vi är igång med vår utbildning till vårdbiträde i samarbete med arbetsförmedlingen och söker nu timvikarier som kan hoppa in när våra medarbetare är sjuka eller behöver lite ledigt. Som vikarie kommer du in och hjälp till till med det som är planerat för dagen eller veckan som behöver täckas. Vi hjälper dig med introduktion och vårt lärarteam på två pedagoger och en yrkeslärare arbetar alltid tätt ihop så du kommer inte vara ensam. Som lärare arbetar du tätt ihop med eleverna i lärarledd undervisning tillsammans med dina kollegor.
Som timvikarie söker dig som har någon av följande meriter
tidigare erfarenhet av undervisning från gymnasiet och uppåt, alt handledare för APL ute i vården
minst 60 högskolepoäng / ett år eftergymnasial utbildning på heltid inom pedagogik
lärarlegitimation som vård och omsorgslärare alt studerar till lärare inom vård och omsorg just nu
tidigare erfarenhet av vårdutbildning

Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.

Vi rekryterar löpande så vänta inte utan kom in med din ansökan redan idag.
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av Astar!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Astar AB (org.nr 556614-8093), http://astar.se
Skomaskinsgatan 2 (visa karta)
702 27  ÖREBRO

Arbetsplats
Astar AB Örebro

Jobbnummer
9658361

Prenumerera på jobb från Astar AB Örebro

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Astar AB Örebro: