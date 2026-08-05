Timvikarie till Söders hemtjänst

Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Alvesta
2026-08-05


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I Alvesta kommun – med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt – får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära – oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.

Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund – delaktighet, engagemang och tillit – genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.

Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta – för invånare, företag och besökare.

4 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-08-05

Arbetsuppgifter
• Ge stöd och hjälp i vardagen, såsom personlig omvårdnad, måltider och social samvaro.

• Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

• Dokumentera enligt gällande rutiner.

• Samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner för bästa möjliga omsorg.

Kvalifikationer
Undersköterska utbildning eller likvärdig utbildning

Erfarenhet av vård och omsorgsarbete.

Körkort.

Kan cykla.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, upphör: 2026-08-05 .

Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338202/2026".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Alvesta Kommun (org.nr 212000-0639)
342 80  ALVESTA

Arbetsplats
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Kontakt
Enhetschef
Stina Bergström
+4647215538

Jobbnummer
10022999

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