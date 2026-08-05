Strategisk generalist inom kärnkraft
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2026-08-05
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Är du strategiskt lagd inom kärnkraftsområdet och vill bidra till en hållbar omställning av industri och samhälle inom kärnkraft? Vi söker dig som brinner för att arbeta tillsammans med våra kunder och samarbetspartners för att göra skillnad på riktigt.
Med möjligheten att påverka, utveckla och växa tillsammans med specialister inom olika områden i en dynamisk och stimulerande miljö, erbjuder vi en roll där din kompetens och erfarenhet kommer att kunna skapa stort värde. Välkommen med din ansökan till RISE – tillsammans skapar vi en mer konkurrenskraftig och hållbar framtid.
Om oss Avdelningen Byggsystem och Materialbeständighet verkar inom områdena betong, trä, metall och korrosion. Vi stöder näringslivet och offentliga aktörer med teknisk kunskap och management med sikte mot hållbarhet såsom t ex resurs- och energieffektivitet, klimatneutralitet och cirkularitet. Vi söker nu en driven generalist och strateg inom kärnkraftsområdet för att stärka vår avdelning och tillsammans med oss bygga upp en ny miljö som kan adressera frågor som relaterar till både befintlig kärnteknisk verksamhet i Sverige samt den stundande utbyggnaden av ny kärnkraft. Du blir en viktig del i satsningen och kommer vara delaktig i att forma inriktning, arbetssätt och samarbeten.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och växa tillsammans med specialister och forskare inom olika områden i en dynamisk och stimulerande miljö där din kompetens och erfarenhet kommer att kunna skapa stort värde och göra skillnad.
Om rollen I rollen som strategisk generalist inom kärnkraft kommer du att arbeta både mot befintliga och nya samverkansparter inom akademi, industri och offentlig sektor. Du bygger och stärker RISE position i samhället inom kärnteknisk verksamhet samt skapar nya möjligheter för en hållbar framtid. Rollen är bred och kombinerar affärsutveckling, analys, samverkan och uppbyggnad av verksamhet. Arbetet sker ofta utforskande och i samverkan med många olika aktörer i hela samhället, och utgår från ett systemperspektiv kombinerat med kunskap om tekniska lösningar. Din roll blir även att skapa förutsättningar för extern samverkan, både nationellt och internationellt.
Du har god förståelse för innovationssystemet och för hur forskning och innovation kan omsättas i praktisk nytta för samhälle och industri. Du bidrar med kunskap om omvärld och trender inom kärnkraft och energisystem, och har förmåga att analysera och tolka dessa i ett strategiskt sammanhang.
I samverkan med kunder, myndigheter och kollegor identifierar du behov och relevanta utvecklingsområden, både på kort och lång sikt. Rollen ställer krav på stark analytisk och strategisk förmåga, samt erfarenhet av att ta fram och implementera handlingsplaner. Eftersom verksamheten är under uppbyggnad förväntas du även bidra operativt, från att initiera projekt och skriva ansökningar till att delta i genomförande och skapa partnerskap.
I din roll som strategisk generalist inom kärnkraft rapporterar du till avdelningschef. Placeringsort för tjänsten är Stockholm, Göteborg eller Lund. Vi tillämpar hybridarbete och de flesta medarbetare delar sin tid mellan kontoret och hemarbetsplatsen i dialog med närmaste chef.
Befattningen kan komma att bli placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning kan komma att ske i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vem är du? För att bli framgångsrik i rollen trivs du i en innovativ och föränderlig miljö och motiveras av att bygga upp och utveckla verksamhet tillsammans med andra samt driva affärer och forskningsinitiativ som bidrar till utveckling och förändring. Du är utåtriktad och kommunikativ och tycker om att skapa och vårda långsiktiga relationer med kunder och kollegor. Ditt uppdrag kräver att du är kreativ för att du ska kunna se möjligheter i det svåra och outforskade. Du är nyfiken, lyhörd, prestigelös och du har ett strukturerat och ett serviceinriktat förhållningssätt. För att passa i rollen behöver du ha följande:
Mastersexamen inom teknik/naturvetenskap, samhällsvetenskap med teknisk koppling eller motsvarande kompetens.
Mångårig erfarenhet av arbete inom kärnkraftsrelaterad verksamhet.
God kännedom om det svenska ekosystemet av aktörer inom kärnteknik och energisystem, t.ex. akademi, industri, myndigheter och offentliga institutioner, forskningsfinansiärer samt Regeringskansliet.
God förståelse för nationellt strategiska frågor inom kärnkraftsområdet kopplade till t ex kompetensförsörjning, infrastruktur, forskningsfinansiering, innovation och industrins utvecklingsbehov.
Erfarenhet av att arbeta med forsknings‐ och utvecklingsprojekt.
Erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan teknik, policy och affärsutveckling.
Förmåga att driva frågor brett snarare än djupt inom ett enskilt specialistområde.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
har en doktorsexamen inom kärnteknik, strålskydd eller energisystem.
har erfarenhet av samarbete med internationella aktörer och initiativ inom kärnenergi, t.ex. inom EU/Euratom, OECD NEA, IAEA, internationella forskningsprojekt eller industriella utvecklingssamarbeten.
har erfarenhet av nationell och internationell forskningssamverkan inom kärnteknik.
Är vi rätt för varandra?
Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem.
Välkommen med din ansökan! Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Avdelningschef Maciej Zakrzewski +46 10 516 50 45. Sista ansökningsdag är 30:e augusti 2026.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, SACO 010 228 41 22 och Linda Ikatti, Unionen, 010-5165161. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8018508-2132132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rise Research Institutes Of Sweden AB
(org.nr 556464-6874), https://career.ri.se
A Working Lab Sven Hultins Plats 5 (visa karta
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412 58 GÖTEBORG Jobbnummer
10022984