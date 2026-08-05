personlig assistent sökes till pojke med autism
Assistify omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-08-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i ett barns vardag? Vi söker nu en trygg, engagerad och ansvarstagande personlig assistent till en pojke med autism.
Pojken bor tillsammans med sina föräldrar och två syskon i ett tryggt och kärleksfullt hem. Som personlig assistent blir du en viktig del av hans vardag och arbetar för att skapa struktur, trygghet och glädje utifrån hans individuella behov. Du kommer att finnas som ett stöd i både vardagliga situationer och aktiviteter samt bidra till att han får en meningsfull och utvecklande tillvaro.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Stödja pojken i hans dagliga rutiner.
Skapa en trygg, lugn och strukturerad vardag.
Delta i lek, aktiviteter och utflykter utifrån hans intressen.
Ge stöd vid kommunikation och sociala situationer.
Vid behov hjälpa till med personlig omvårdnad.
Samarbeta med familjen för att ge bästa möjliga stöd.
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som:
Är lugn, trygg och har ett stort tålamod.
Är ansvarstagande och pålitlig.
Har ett varmt och respektfullt bemötande.
Är lyhörd och kan anpassa dig efter pojkens behov.
Har lätt för att samarbeta och kommunicera med både familj och kollegor.
Är flexibel och kan ta egna initiativ när situationen kräver det.
Har ett genuint intresse av att arbeta med barn och vill göra skillnad i en annan människas liv.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med barn.
Erfarenhet av autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Erfarenhet som personlig assistent eller inom vård och omsorg.
Personlig lämplighet är dock det viktigaste och kommer att väga tyngst vid rekryteringen.
Om anställningen
Anställningsform: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Enligt schema.
Tillträde: Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Känner du att detta är ett arbete som passar dig? Välkommen att skicka in din ansökan. Berätta gärna lite om dig själv, din erfarenhet och varför du tror att just du skulle passa i rollen.
Vi ser fram emot att hitta en engagerad och omtänksam person som vill göra skillnad i en pojkes vardag och bidra till hans utveckling, trygghet och livskvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
Skicka ditt Cv och personligt brev till vår e-mejl adress
E-post: info@assistifyomsorg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistify omsorg AB
(org.nr 559453-2318) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10022980