Föreningsvärd till barn och ungdomsverksamhet
Aktiv Ungdom Malmö / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Malmö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Malmö
2026-08-05
, Burlöv
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Föreningen Aktiv Ungdom Malmö söker efter en föreningsassistent till vår barn och ungdomsverksamhet i Malmö.
Föreningen Aktiv Ungdom Malmö är en av Malmös barn-och ungdomsföreningar med kurs- och fritidsverksamhet inom dans, musikalskola, teater, bild, design med mera. Vi har kurser på vardag kvällar och dagtid helg för barn och unga från ca 3 år och uppåt. Vi har också skolprojekt, öppen/spontan verksamhet, lovverksamhet och mycket mer. Vi har flera olika verksamhetslokaler i Malmö bl.a. i Limhamn, Malmö city, Kirseberg, m.fl. ställen.
Vi söker dig som skall arbeta bl.a. som värd på vår kursverksamhet, m.m. Du kommer att vara en del i vårt kansli och värd för både vår kurs- och öppna verksamhet. Jobbet innebär att vara föreningens representant utåt och att kunna informera om föreningen till föräldrar, skolor och andra grupper, samt serva ledare och deltagare med t.ex. såväl rekvisita som vägbeskrivning. Du skall också vara redo att hoppa in som vikarie på vår kursverksamhet, samt ev även annan verksamhet, så du får gärna har erfarenhet inom våra områden - dans, konst, teater och musikalskola.
Du kommer att jobba i nära samarbete med övriga kollegor på föreningskansliet.
Vi söker dig som:
har lätt att skapa kontakt och prata med människor med olika bakgrund.
är en social person som kan skapa gemenskap och trygghet för alla barn och unga, såväl som för deras föräldrar/vuxna.
har förmågan att se varje individs behov och möjligheter.
är en person som kan vara en ledare och inte rädd för att tala inför grupp, men som också är en lagspelare och funkar bra i grupp.
är självgående och flexibel.
vid behov kan leda aktiviteter i en grupp (och gärna har egen erfarenhet av att vara en del av en förening).
kan uttrycka dig väl muntligt och skriftligt.
Denna tjänst är deltid (ca 25 %). Arbetstiderna kan variera och följer verksamheten, vilket innebär att de är på kvällar och även helg. Tjänsten är tidsbestämd till hösten 2026 med möjlighet till förlängning. Tillträde augusti 2026.
Vi ser det som självklart att man kan kombinera denna tjänst med skola, högskola, annat arbete, m.m.
Låter detta som något för dig? Skicka din CV samt personligt brev till oss. Välkommen in med din ansökan! Vi hoppas på sökande i alla åldrar fr ca 18 år och upp. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
Vill vi gärna ha ett personligt brev och din CV
E-post: jobb@aktivungdommalmo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Föreningsvärd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Ungdom Malmö
, http://www.aktivungdommalmo.com
Torpgatan 21 (visa karta
)
217 47 MALMÖ Arbetsplats
Aktiv Ungdom Malmö Kontakt
Verksamhetschef
Pernilla Röjner pernilla@aktivungdommalmo.se 0760-442191 Jobbnummer
10022979