Butiksmedarbetare till Matmissionen Södertälje - vikariat
Stockholms Stadsmission / Butikssäljarjobb / Södertälje Visa alla butikssäljarjobb i Södertälje
2026-08-05
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Matmissionen är Stockholms Stadsmissions koncept för sociala matbutiker. Vi omhändertar matsvinn och skapar möjligheter för personer som lever i ekonomiskt utsatthet att bli medlemmar och handla till 30 % av ordinarie pris. I alla delar av våra verksamheter bedriver vi arbetsträning för personer som behöver närma sig, eller komma tillbaka till, arbetsmarknaden.
Hos Matmissionen är ett av huvudsyftena att hjälpa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden in i arbetslivet. I alla roller ingår att coacha medarbetare och kollegor. I rollen som butiksmedarbetare ingår även bland annat att:
Vara en viktig del i butikens dagliga drift med arbetsuppgifter som varuplock, kassatjänst och kundservice.
Lära ut butikens arbetsuppgifter till deltagare i arbetsträning.
Tillsammans med den som arbetstränar och butikens handledare arbeta mot uppsatta mål för arbetsträningsperioden.
Säkerställa ett gott kundbemötande.
Stötta deltagaren i validering av yrkeskunskaper.
Samverka med övrig personal för att ge deltagaren bästa möjliga förutsättningar under arbetsträningsperioden.
Någon form av erfarenhet inom livsmedel
Goda kunskaper i svenska
God datorvana
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
För att lyckas i rollen har du lätt för att skapa och underhålla kontakter. Vidare är du serviceinriktad och har en pedagogisk förmåga. Eftersom butikens sortiment varierar från dag till dag är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till rådande omständigheter.
Självklart vill du arbeta för ett mänskligare samhälle och delar Stockholms Stadsmissions värdegrund.
Vi erbjuder
Tjänsten är placerad i Matmissionen Södertälje och är ett vikariat på 33,75 % perioden 2026-08-24 - 2026-12-17.
Arbetstiderna är tis, ons, tors 11-16, men kan komma att ändras utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder en öppen och välkomnande arbetsplats med engagerade och prestigelösa kollegor. Tillsammans arbetar vi för att göra skillnad för de människor Stockholms Stadsmission möter och vi vågar lova att du kommer se att dina insatser ger stor utväxling för de verksamheter du arbetar med.Publiceringsdatum2026-08-05Så ansöker du
I denna rekrytering har Stockholms Stadsmission valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan för att få veta mer om din motivation/intresse samt hur väl du uppfyller tjänstens kravprofil.
Rekrytering sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.
Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Stadsmission
152 48 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Matmissionen Södertälje Jobbnummer
10022972