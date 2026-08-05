Projektledare - PLM360-programmet
Unik Resurs I Sverige AB / Datajobb / Finspång Visa alla datajobb i Finspång
2026-08-05
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Företagspresentation
Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Projektledare till PLM360-programmet för ett uppdrag på deras site i Finspång.
Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov.
Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många.
Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på ca 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vill du leda verksamhetsnära digitalisering i en internationell industrimiljö?
Vi söker nu en erfaren Projektledare / Use Case Lead som vill spela en nyckelroll i ett omfattande PLM-program. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, koordinera intressenter och driva utvecklingen av framtidens Product Lifecycle Management (PLM)-lösningar.
Om rollen
Som Projektledare (Use Case Lead) blir du en viktig länk mellan verksamheten och projektorganisationen. Du ansvarar för att samla in och prioritera verksamhetens behov, leda arbetet med use cases och säkerställa att lösningarna möter verksamhetens krav genom hela leveransprocessen.
Du fungerar som verksamhetens representant i de områden där interna resurser är begränsade och ansvarar för att krav, prioriteringar och arbetssätt dokumenteras, förankras och implementeras på ett framgångsrikt sätt.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Leda arbetet med att samla in och dokumentera verksamhetskrav.
Skapa och underhålla User Stories och funktionella krav i Jira.
Ansvara för backloggen inom ditt ansvarsområde och omsätta strategi till tydliga sprintmål.
Koordinera samarbetet mellan verksamhet, ämnesexperter (SME), Solution Architects och andra intressenter.
Identifiera förbättringsområden och säkerställa att nuvarande arbetssätt harmoniserar med den framtida PLM-lösningen.
Stötta verksamheten i förändringsarbete och etablering av nya arbetssätt.
Säkerställa att levererad funktionalitet uppfyller verksamhetens behov genom validering och test.
Representera ditt ansvarsområde i designgranskningar, beroendediskussioner och planeringsmöten.
Identifiera behov kopplade till datamigrering.
Bidra till verksamhetens förberedelser genom demonstrationer, testmiljöer och utbildningsinsatser.
Vi erbjuder
En spännande roll i ett strategiskt digitaliseringsprogram.
Möjlighet att påverka framtidens arbetssätt inom Product Lifecycle Management.
Samarbete med erfarna specialister i en internationell miljö.
Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till långsiktigt uppdrag. Profil
Vi söker dig som har
Erfarenhet av att leda och koordinera tvärfunktionella team inom exempelvis Engineering, Operations eller Quality.
God erfarenhet av att definiera User Stories, funktionella krav och verksamhetsprocesser.
Förmåga att översätta tekniska lösningar till ett tydligt verksamhetsperspektiv.
Erfarenhet av testarbete, validering och User Acceptance Testing (UAT).
Erfarenhet av PLM-lösningar, gärna Teamcenter.
Bakgrund från tillverkande industri eller teknikutvecklande verksamhet.
Erfarenhet av Jira och Confluence.
Kunskap om Digital Thread är meriterande.
För att lyckas i rollen tror vi att du är
Självständig och initiativtagande.
Strukturerad och van att driva arbete framåt.
Kommunikativ och skicklig på att skapa engagemang hos olika intressenter.
Van att facilitera workshops och skapa samsyn mellan verksamhet och teknik.
Lösningsorienterad och trivs i komplexa projektmiljöer.
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Jessica Ferm
070-410 63 91jessica.ferm@unikresurs.se
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
#LI-Onsite, #LI-Hybrid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
10022967