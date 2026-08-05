Extrapersonal inför och under hösten

Submit AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-08-05


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Vi på Submit söker nu engagerade personer som vill arbeta som extrapersonal under hösten i Stockholm.Om tjänsten
Som en del av vår bemanningspool blir du uthyrd till olika kunder och uppdrag runt om i Stockholm. Arbetsuppgifterna varierar och kan omfatta allt från längre projekt till kortare inhopp. Ibland kan du bli erbjuden arbete redan nästa dag, vilket ställer krav på flexibilitet och tillgänglighet.
Många av våra uppdrag kan även leda till heltidsanställning hos kund.
Vi ställer inga krav på tidigare erfarenhet – det viktigaste för oss är din inställning och dina personliga egenskaper.

Vi söker dig som:

Tar egna initiativ

Är engagerad och ansvarstagande

Är flexibel och kan arbeta med kort varsel

Är stresstålig

Är noggrann och tar ditt arbete på största allvar

Talar och skriver svenska obehindrat

Meriterande
B-körkort

Truckkort

Tidigare erfarenhet av fysiska arbeten

Branscher vi arbetar inom:
Trädgård

Logistik

Produktion

Flytt

Montering

Transport

Plats: Stockholm Start: Tillsättningar sker löpande Lön: Enligt överenskommelse Arbetstid: Varierande
Låter detta som något för dig? Ansök idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8173591-2132138".

Arbetsgivare
Submit AB (org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta)
131 54  NACKA

Arbetsplats
Submit Bemanning

Jobbnummer
10022986

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