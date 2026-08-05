Extrapersonal inför och under hösten
Submit AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-08-05
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eller i hela Sverige
Vi på Submit söker nu engagerade personer som vill arbeta som extrapersonal under hösten i Stockholm.Om tjänsten
Som en del av vår bemanningspool blir du uthyrd till olika kunder och uppdrag runt om i Stockholm. Arbetsuppgifterna varierar och kan omfatta allt från längre projekt till kortare inhopp. Ibland kan du bli erbjuden arbete redan nästa dag, vilket ställer krav på flexibilitet och tillgänglighet.
Många av våra uppdrag kan även leda till heltidsanställning hos kund.
Vi ställer inga krav på tidigare erfarenhet – det viktigaste för oss är din inställning och dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som:
Tar egna initiativ
Är engagerad och ansvarstagande
Är flexibel och kan arbeta med kort varsel
Är stresstålig
Är noggrann och tar ditt arbete på största allvar
Talar och skriver svenska obehindrat
Meriterande
B-körkort
Truckkort
Tidigare erfarenhet av fysiska arbeten
Branscher vi arbetar inom:
Trädgård
Logistik
Produktion
Flytt
Montering
Transport
Plats: Stockholm Start: Tillsättningar sker löpande Lön: Enligt överenskommelse Arbetstid: Varierande
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8173591-2132138". Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta
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131 54 NACKA Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
10022986