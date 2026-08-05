Junior Produktutvecklare | Climator Sweden
Experis AB / Civilingenjörsjobb / Skövde Visa alla civilingenjörsjobb i Skövde
2026-08-05
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Nu söker vi en junior Produktutvecklare som vill vara med och vidareutveckla våra produkter och lösningar i en expansiv verksamhet. Läs mer och ansök nedan.
Sedan 1979 har Climator Sweden AB varit pionjär inom området fasändringsmaterial (PCM) och utvecklat innovativa lösningar för temperaturkontroll och energieffektivisering. Under de senaste åren har Climator satsat målmedvetet på tillväxt genom intensivt FoU‐arbete och en stärkt marknadsnärvaro. Våra produkter används globalt inom bland annat pharma och logistik, med vår egenutvecklade teknologi som är marknadsledande inom sitt segment.
Climator har kontor och produktion i Skövde och präglas av hög teknisk kompetens, korta beslutsvägar och en stark teamkänsla.
Om rollen
I rollen som Produktutvecklare arbetar du brett och praktiskt med utveckling och design av Climators produkter, med fokus på slutprodukt. Du är delaktig tillsammans med teamet i hela produktutvecklingskedjan, från idé och koncept till prototyp, produktion och uppföljning.
Arbetet innefattar bland annat:
Operativt stöd för R&D samt kvalitets-, miljö och hållbarhetsavdelningen.
Delaktighet i produktutveckling och design av nya och befintliga produkter, ofta i samråd med marknadsavdelningen.
Framtagning av prototyper, testning av lösningar samt dokumentation och utvärdering av resultat.
Optimering och vidareutveckling av befintliga produkter. Materialuppföljning och materialbevakning, inklusive leverantörskontakter.
Validering av nya och befintliga produkter.
Projektledning i tvärfunktionella projekt, internt och tillsammans med leverantörer.
Teknisk kundkontakt, inklusive utbildning och utvärdering av produkter hos kund.
Delta och aktivt bidra i frågor gällande förbättrings-, kvalitets-, miljö- och produktionsfrågor.
I denna roll rapporterar du till Kvalitetschef.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en teknisk nyfikenhet och ett genuint intresse för produktutveckling. Du trivs i en praktisk, varierad roll där du får kombinera kreativitet med struktur.
Som person är du problemlösande och analytisk med förmåga att snabbt sätta dig in i tekniska frågeställningar. Du är nyfiken, initiativrik och tar ett naturligt ansvar för ditt arbete. Med en kreativ och hands‐on‐inställning trivs du med att testa, bygga och utforma lösningar i praktiken. Du är flexibel och har lätt för att hantera flera parallella uppgifter samtidigt, samtidigt som du arbetar strukturerat och har god vana av att dokumentera ditt arbete. Vidare är du prestigelös och trivs i en verksamhet som präglas av stark teamkänsla och nära samarbete. Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Grundläggande kunskap inom materiallära och produktutvecklingsprocessen
Grundläggande teknisk och kemisk förståelse
Erfarenhet av projektledning
God administrativ förmåga
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom konstruktion, produktutveckling, industridesign eller liknande
Erfarenhet av prototypframtagning
Kunskap inom termodynamik, isolering eller kylprinciper
Ritningsläsning samt framtagning av ritningar, exempelvis CAD
Förståelse för hållbarhet inom produktutveckling
Vad kan Climator erbjuda dig?
Climator erbjuder en familjär arbetsmiljö där innovation, kvalitet och samarbete står i fokus. Vi arbetar ofta i team och som ett mindre bolag blir varje team-medlem viktig, sedd och hörd. Du får arbeta med unika produkter i en växande nisch, med stort eget ansvar,med goda möjligheter att påverka och utvecklas i yrkesrollenSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Climator Sweden AB med Jefferson Wells. Du ansöker genom att registrera ditt CV via vår hemsida. Urval sker löpande.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Maria Svedberg 079‐076 37 49 alt ✉️ maria.svedberg@jeffersonwells.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Mejselvägen 15 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Arbetsplats
Climator Sweden AB Kontakt
Contact
Maria Svedberg maria.svedberg@jeffersonwells.se Jobbnummer
10022993