Service Manager Inom Itsm
Avaron AB / Datajobb / Upplands Väsby Visa alla datajobb i Upplands Väsby
2026-08-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Upplands Väsby
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får en central roll i en växande organisation där IT är avgörande för verksamhetens utveckling. Här handlar uppdraget om att skapa struktur, tempo och kvalitet i den dagliga IT-leveransen genom att driva och utveckla arbetssätt inom Change Management, Incident Management och Problem Management.
Du rör dig mellan planerade förändringar, förbättringsinitiativ och större incidenter där flera team behöver samlas snabbt. Samtidigt har du produktägarskap för organisationens centrala ärendehanteringssystem och ett övergripande ansvar för ytterligare tre närliggande system. Det här är en roll för dig som vill kombinera operativ påverkan med långsiktig utveckling av processer och system i en komplex IT-miljö.
ArbetsuppgifterDu äger och utvecklar ITSM-processer inom Change, Incident och Problem Management.
Du leder och faciliterar change-forum (CAB) och säkerställer kvalitet i förändringsärenden.
Du koordinerar och leder arbetet vid större incidenter genom att samla rätt kompetens, styra dialogen och säkra tydlig kommunikation.
Du följer upp KPI:er, analyserar data och driver förbättringsinitiativ.
Du skapar struktur, prioritering och effektiv kommunikation i IT-leveransen tillsammans med interna team, IT-support, verksamheten och externa leverantörer.
Du ansvarar för roadmap, budget och utveckling för centrala ärendehanteringssystem samt bidrar till utvecklingen av tre kompletterande system.
Du driver initiativ inom automatisering, självservice och förbättrade processer.
KravErfarenhet av arbete inom IT, gärna i en drift- eller supportnära organisation.
Erfarenhet av rollen som Service Manager eller en likvärdig befattning.
God kunskap inom ITIL och ITSM-processer, exempelvis Incident, Change och Problem Management.
Erfarenhet av IT-supportflöden, ärendehantering och incidenthantering.
Förmåga att koordinera arbete mellan flera intressenter och skapa tydlighet i komplexa IT-miljöer med flera system och beroenden.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
MeriterandeErfarenhet av produktägarskap.
Erfarenhet av datadriven uppföljning och förbättringsarbete.
Erfarenhet från verksamheter med hög komplexitet.
Teknisk eftergymnasial utbildning.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8173474-2132130". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Upplands Väsby station (visa karta
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194 39 UPPLANDS VÄSBY Jobbnummer
10022985