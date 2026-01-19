Timvikarie Till Personlig Assistans
Lessebo kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Lessebo Visa alla undersköterskejobb i Lessebo
2026-01-19
, Emmaboda
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lessebo kommun, Socialförvaltningen i Lessebo
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som är engagerad och ansvarstagande personlig assistent till vår kund.
Som assistent är du ödmjuk, lyhörd och har hög arbetsmoral. Du blir ett viktigt stöd i kundens vardag och arbetar nära i både vardagliga och sociala sammanhang.
I rollen som personlig assistent hjälper du kunden med dagliga sysslor såsom personlig hygien, matlagning, städning, förflyttningar till och från hjälpmedel samt deltagande i fritidsaktiviteter. Arbetet kräver flexibilitet och lyhördhet utifrån kundens behov.
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och har ett genuint intresse av att hjälpa andra. Du är tålmodig, trygg i dig själv och har förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Djur finns hos vår omsorgstagare
Arbetstiderna är varierande och arbetspassen är förlagda dag, kväll, helgKvalifikationer
* Kan tala och förstå svenska väl
* Är flexibel och kan arbeta dag, kväll, natt och helg
Meriterande
* Tidigare erfarenhet inom vården
* Körkort
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300407". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lessebo kommun
(org.nr 212000-0613) Arbetsplats
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef funktionsstöd
Emma Thegel emma.thegel@lessebo.se 047812647 Jobbnummer
9690447