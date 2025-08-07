Timvikarie till kvinnoboende
Positivum Vård och Behandling AB / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2025-08-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Positivum Vård och Behandling AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Om jobbet:
PositivumGruppen söker timvikarie till vårt boende för kvinnor med placering i Göteborg. Arbetstiderna är varierande - dag, natt samt helgarbete förekommer.
På vårt boende bor kvinnor från 21 år och uppåt, antingen i kollektiv eller i lägenhet. Boendet är drogfritt och vi möter kvinnor i olika former av social utsatthet där målet är att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna som ingår är att stötta kvinnorna som bor på boendet, utifrån individuell genomförandeplan samt att finnas där för stödsamtal. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter som till exempel dokumentation och kontakter med berörda myndigheter, polis etc.
Tjänsten kommer också innebära en del hushållsarbete för att skapa en hemlik miljö för våra gäster. Körningar ingår i tjänsten varav körkort är ett krav.
Boendet är bemannat dygnet runt och på helg och natt arbetar man ensam, varav du bör vara bekväm med ansvarstagande.
Kvalifikationer:
För att vara aktuell för tjänsten krävs en pågående eller avslutad eftergymnasial utbildning som socionom, beteendevetare eller socialpedagog.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i behov av stöd utifrån våldsutsatthet, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik.
Tjänsten kräver erfarenhet av dokumentation samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi arbetar utifrån flera förhållningssätt och metoder så som TMO, LAB, KBT och MI. Har du tidigare erfarenhet av det så är det meriterande.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig med en stark social drivkraft och engagemang för målgruppen, som vill vara med och påverka människors liv till det bättre. Du är lugn och trygg i dig själv och kan förmedla ditt lugn även till andra. Du är en varm och lyssnande person som tror på människans förmåga att förändra sitt liv. Vidare är du pedagogisk, empatisk och kreativ i ditt arbetssätt.
Slutkandidater kommer att behöva lämna utdrag från Brottsregister.
Vi erbjuder:
För rätt person erbjuder vi ett utvecklande och ibland utmanande arbete med chans att påverka och göra skillnad. Vi är starkt värderingsstyrda i vårt arbete och allt vi gör utgår från våra värdeord som är; kvalitetsmedvetna, flexibla och pålitliga. PositivumGruppens styrka är att vi aldrig tappar fokus på vilka vi är till för samtidigt som vi värnar om våra medarbetares arbetsmiljö, hälsa och balans i livet
GDPR
När du skickar in din ansökan till oss så samtycker du till att vi hanterar och lagrar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess.
Övrigt
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: cicilia.sjoberg@positivum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie". Arbetsgivare Positivum Vård och Behandling AB
(org.nr 559084-8445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Positivum Vård & Behandling AB Jobbnummer
9450037