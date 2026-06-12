Handläggare inom områdesskydd, vikariat
Länsstyrelsen i Gävleborgs län / Biologjobb / Gävle Visa alla biologjobb i Gävle
2026-06-12
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län i Gävle
Vill du vara med och bidra till ett hållbart Gävleborg? Då är Länsstyrelsen Gävleborg arbetsplatsen för dig.
Nu söker vi en vikarie på 50% till enheten för naturskydd. Som handläggare inom områdesskydd kommer du att handlägga frågor främst inom det akvatiska området.
Ta chansen att söka ett roligt och utvecklande arbete!
På Avdelningen för Natur är vi tre enheter: enheten för vilt, enheten för naturskydd och enheten för skötsel. Vi arbetar med uppgifter i anslutning till naturreservatsbildning, skötsel av skyddade områden, prövning och tillsyn, skarvförvaltning, friluftslivsfrågor, allemansrätt, jaktbeslut, klövviltsförvaltning och inventering av stora rovdjur. Sammanlagt är vi ca 50 personer. Vi är placerade i Gävle, Gysinge och Ljusdal.
Om jobbet
I rollen som handläggare inom områdesskydd ingår du i en arbetsgrupp som tillsammans arbetar med att skapa skyddade områden med höga naturvärden. Det är prioriterat att komma igång med implementeringen av vägledningen för identifiering av värdefulla vatten i limniska miljöer, den så kallade VäVa-processen. Det betyder främst att inhämta och sammanställa data inklusive kvalitetssäkring från befintligt material som inventeringar och GIS-underlag samt genomföra viss inventering för att uppdatera information om värdefulla vatten i Gävleborg.
Du kommer i mindre omfattning också arbeta med bildandeprocessen för nya naturreservat med alla de arbetsuppgifter som ingår i detta, exempelvis bedöma vilken skötsel som är lämpligt i området, planera för friluftsliv och/eller förbudsområden, remittera besluten internt och externt, skapa kartor i GIS, arbeta i DINO, prioritera mellan områden samt skriva beslut och skötselplaner. Det ingår också att ha regelbundna kontakter med de stora skogsbolagen, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och länets kommuner.
Om dig
Vi söker dig som:
har högskoleutbildning inom biologi.
har kunskap inom marinbiologi eller limnologi.
har erfarenhet från myndighetsarbete gällande naturvård.
har god kunskap och förståelse för hur akvatiska vattenmiljöer fungerar.
har erfarenhet av arbete med Värdefulla vatten.
har kunskaper i GIS.
talar och skriver svenska flytande.
har B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med områdesskydd.
Kunskap om vattendragsrestaurering.
Kunskap om Naturvårdsverkets system DINO.
Kunskap om sjöar och vattendrag, helst med fokus på Gävleborgs län.
Kunskap om nationella strategin för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur och kulturvärden.
Goda art- och biotopkunskaper.
Vana att arbeta med problemlösande arbetsuppgifter.
Erfarenhet av informationsarbete.
För att lyckas i rollen ska du vara en självgående person som kan arbeta målinriktat och strukturerat och är bra på att slutföra arbetsuppgifter. Du är en person som engagerar, skapar delaktighet och ser till verksamhetens bästa. Då arbetet innebär många kontakter med statliga och kommunala myndigheter, konsulter och verksamhetsutövare, krävs det att du har god organisations- och samarbetsförmåga och att du tycker om att samverka i olika sammanhang. Arbetet förutsätter att du är bra på att kommunicera i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Eftersom det rör sig om ett kortare vikariat är erfarenhet en viktig förutsättning för att snabbt kunna sätta sig in arbetet och bidra från start.
Vill du vara med och påverka framtiden i Gävleborg och vara en del av oss? Välkommen med din ansökan senast den 29 juni.Publiceringsdatum2026-06-12Så ansöker du
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Om Länsstyrelsen Gävleborg och vårt erbjudande
Länsstyrelsens uppdrag är att säkerställa att de beslut Sveriges riksdag och regeringen fattar får så bra effekt som möjligt i länet. Vi arbetar med spännande och utmanande frågor som berör hela länet. Bredden i vårt uppdrag ger dig som medarbetare goda möjligheter att utvecklas och bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling för alla i samhället.
Vi erbjuder ett intressant arbete och en hållbar arbetsplats med bra anställningsvillkor när det gäller arbetstider, ledigheter, förmåner, trygghet och hälsofrämjande aktiviteter samt möjlighet att arbeta delvis på distans. För oss är det viktigt att våra medarbetare ska trivas och må bra. Idag är vi cirka 250 medarbetare som tillsammans har en bred kompetens och helhetssyn som bidrar till länets utveckling. Hos oss arbetar till exempel biologer, jurister, arkeologer, jägmästare, ekonomer, arkivarier, veterinärer, statsvetare, samhällsplanerare och kommunikatörer.
För att arbeta hos oss är det viktigt att du delar statens gemensamma värdegrund och respekterar våra värdeord Handlingskraft, Professionalitet och Förståelse. De vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.
Vi strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Vi tror på allas lika möjligheter och en personalsammansättning som speglar länets befolkning. Därför hoppas vi att du som söker kan bidra till att öka vår mångfald genom din bakgrund och kompetens.
Läs mer om Länsstyrelsen Gävleborg på vår hemsida https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg
Inför rekryteringsarbetet har Länsstyrelsen tagit ställning till rekryteringskanaler och gjort vårt medieval. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare och rekryteringssajter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Gävleborgs Län
(org.nr 202100-2437), https://www.lansstyrelsen.se/
Borgmästarplan 2 (visa karta
)
801 70 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Gävleborg, Avdelningen för natur Kontakt
Saco-S Saco-S sacostyrelsen.gavle@lansstyrelsen.se Jobbnummer
9960984