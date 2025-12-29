Timvikarie till kvinna i Frillesås
Optimal Assistans I Göteborg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-12-29
Timvikarie som kan arbeta vid behov.
Jag söker dig som vill arbeta hos mig som personlig assistent. Arbetet handlar om att vara ett stöd i vardagen, både i hemmet och ute på aktiviteter.
Du kommer bland annat hjälpa mig i och ur bilen samt köra min bil. Alltså är körkort ett krav (manuell växellåda).
Ett annat krav är att du ska gå med mig till kyrkan.
Arbetet innebär också att hjälpa mig med personlig hygien, matlagning och städning, med andra ord; allt som behöver göras i ett hem.
Arbetsplatsen är mitt hem och arbetstiderna är dag, kväll och helg.
Jag söker en kvinnlig assistent.
Du bör vara rökfri, passa tider och ha ett gott bemötande. Det är också viktigt att du tycker om djur, blommor och natur - för det gör jag!
Jag tycker om promenader vid havet, fika på café, lyssna på musik och njuta av soliga dagar. Färg, form och design ligger mig varmt om hjärtat. Liksom trädgård och släktforskning - något jag lägger mycket tid på.
Du behöver inte kunna allt från början. Det viktigaste är att du är flexibel, snäll och har humor. Då kommer vi säkert att trivas fint tillsammans och du blir en bra kollega i min fina personalgrupp.
Välkommen att höra av dig!
Vid intresse
Skicka ditt cv samt personliga brev till; jobb@optimalassistans.org
Optimal assistans har kollektivavtal med Fremia / Kommunal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@optimalassistans.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frillesås". Arbetsgivare Optimal Assistans i Göteborg AB
(org.nr 556674-6763), https://www.optimalassistans.org/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Optimal Assistans Kontakt
Kundansvarig
Maria Berkland maria@optimalassistans.org Jobbnummer
9665041