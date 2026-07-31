Miljöarbetare med C-kort till kund i Borlänge
Framtiden i Sverige AB / Renhållningsjobb / Borlänge Visa alla renhållningsjobb i Borlänge
2026-07-31
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Vill du ha ett varierande arbete där du kombinerar körning,
kundkontakt och praktiskt miljöarbete? Trivs du med att arbeta självständigt,
ta ansvar och bidra till en hållbar framtid? Då kan detta vara tjänsten för
dig.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Som miljöarbetare arbetar du med viktiga insatser inom
miljö- och återvinningsområdet. Rollen är varierad och innebär både körning av
specialfordon och arbete ute hos kund där du bidrar till att hålla
samhällsviktiga funktioner i drift.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:
I rollen kommer du att arbeta med varierande uppdrag ute hos
kund där du ansvarar för att köra spol- och sugbil samt utföra slamsugning av
brunnar, ledningar och andra anläggningar. Du kommer även att arbeta med
spolning och rengöring av avlopps- och dagvattenledningar, tömning och
rengöring av oljeavskiljare, tankar och cisterner samt assistera vid olika
besiktningar och mätningar. Arbetet innefattar även dokumentation i digitala
system, användning av olika arbetsverktyg samt löpande kontakt med kunder,
myndigheter och andra samarbetspartners. Oavsett uppdrag arbetar du med stort
fokus på säkerhet, kvalitet och miljö.
Arbetet är huvudsakligen förlagt på dagtid, men resor och
enstaka övernattningar kan förekomma beroende på verksamhetens behov. '
Vi söker dig som
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
C-körkort
Giltigt YKB
Goda kunskaper i
svenska i tal och skrift
God datorvana
Det är meriterande om du även har:
ADR-utbildning.
Erfarenhet från miljö-, VA-, transport- eller entreprenadbranschen.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har ett
högt säkerhetstänk. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans
med andra, är serviceinriktad i kontakten med kunder och har inga problem med
att ta egna initiativ när situationen kräver det. Du gillar ett arbete där
ingen dag är den andra lik och där du får kombinera praktiskt arbete med
problemlösning.
Vi erbjuder
Du får ett varierande och självständigt arbete med stort
eget ansvar där du varje dag bidrar till samhällsnytta och hållbara lösningar.
Rollen erbjuder goda möjligheter att utvecklas inom verksamheten och för rätt
person finns goda långsiktiga möjligheter framåt.
Om Framtiden
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Den
här tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Framtiden och
arbetar ute hos vår kund. Ambitionen är att uppdraget ska vara långsiktigt med
goda möjligheter till fortsatt utveckling för rätt person.
Ort: Borlänge
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52729_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
781 71 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Sara Eriksson sara.eriksson@framtiden.com Jobbnummer
10016849