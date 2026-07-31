Extrajobb på helger som Sales Promoter till Dreame i Täby
Sparx Branding AB / Butikssäljarjobb / Täby Visa alla butikssäljarjobb i Täby
2026-07-31
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Är du en social stjärna med ett intresse för teknik och varumärken? Vill du representera ett av marknadens mest innovativa företag inom smarta hemprodukter? Då kan du vara den vi söker!
Sparx Branding söker nu sales promoters till Dreame, ett globalt tech-varumärke som utvecklar premium dammsugare och robotdammsugare med fokus på innovation, design och smarta lösningar för det moderna hemmet.
Som sales promoter kommer du arbeta i en välkänd hemelektronikbutik och hjälpa kunder att upptäcka och förstå Dreames produkter. Din roll är att skapa intresse, sälja Dreames produkter, förklara funktioner och se till att kunderna får en positiv upplevelse av Dreame i butiken.
Vi söker nu sales promoters till Täby. Tjänsten är en timanställning på helger och arbetstiderna är fredag kl 13-19.00, samt lördag och söndag kl 11.00-17.00.
Om rollen
Aktivt demonstrera och representera Dreames produkter i butik.
Fånga upp kunders behov och guida dem till rätt produkt.
Säkerställa att Dreames yta i butiken är snygg, välfylld och uppdaterad.
Bygga relationer med både kunder och butikspersonal.
Rapportera resultat och insikter från dina arbetspass.
Vi söker dig som
Är social, engagerad och har lätt för att prata med människor.
Har tidigare erfarenhet av butik, försäljning eller kundservice.
Är självgående, professionell och representativ.
Har ett intresse för teknik och gillar att hålla dig uppdaterad om nya produkter.
Vi erbjuder dig
Ett spännande och flexibelt extrajobb via Sparx Branding.
Möjlighet att jobba med ett starkt, innovativt varumärke.
Ett stöttande team och dedikerad projektledning.
Produktutbildning och löpande support.
Möjlighet till mer jobb för både Dreame och Sparx Branding i framtiden.Publiceringsdatum2026-07-31Övrig information
Tjänsten startar första helgen i september och pågår under hela månaden. Därefter följer ett planerat uppehåll under oktober månad. Anställningen återupptas sedan i början av november och fortsätter fram till den första helgen i januari 2027. Du kommer bli anställd av Sparx Branding men utföra arbetet för vår kund Dreame.
Om Sparx Branding
Sparx Branding är en brand activation-byrå som skapar minnesvärda upplevelser i butik, på event och i fält. Vi samarbetar med några av världens mest spännande varumärken inom hemelektronik, lifestyle och tech och vi letar alltid efter engagerade talanger som vill vara en del av vår resa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sparx Branding AB
(org.nr 559479-4199) Arbetsplats
Sparx Branding Jobbnummer
10016847