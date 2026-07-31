Annonsrubrik Farmaceut till Apotek Hjärtat Blekingesjukhuset Karlskrona
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Karlskrona Visa alla apotekarjobb i Karlskrona
2026-07-31
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Beskrivning av jobb
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vi söker dig som är en engagerad farmaceut som vill leverera riktigt bra kundservice tillsammans med oss. Vi har ett stort utbud av egenvård på vårt apotek och en kundgrupp som uppskattar vår kompetens inom området egenvård i kombination med rådgivning vid recepthantering. Hos oss får du också mölighet till omväxling genom att vid behov även stötta vår e-handel med kundmöten på distans.
Vi arbetar som ett lag och ser en glädje i att gemensamt nå uppsatta försäljningsmål och vi gärna firar tillsammans när vi lyckas. Vi söker därför dig som vill bidra till det genom att dela kunskap via ett coachande förhållningssätt mellan kollegor.
För mig som chef, är det av stor vikt att du är engagerad, målinriktad och tar egna initiativ i din roll som farmaceut och ser till att kundens behov med rådgivning och säkerställande av rätt läkemedelsanvändning uppfylls samt att du brinner för mervärdesförsäljning och bidrar till en god laganda för att nå våra gemensamma mål.
Vi har öppet vardagar 08–18, lördagar 10–15 och söndagar 10–15.
Vi är ett härligt team som ger det lilla extra i varje kundmöte.
Tjänsten är tillsvidare. Tjänsten är på heltid alternativt deltid. Tillträde till tjänsten sker snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 20326-09-30
Kontaktperson: Sara Almqvist
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
Blekingesjukhuset (visa karta
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371 85 KARLSKRONA Arbetsplats
Apotek Hjärtat Blekingesjukhus, Karlskrona Jobbnummer
10016851