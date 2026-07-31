Stödassistenter för nattjänst (personkrets 2) till nytt LSS boende i Bålsta
AB Individkraft / Vårdarjobb / Uppsala Visa alla vårdarjobb i Uppsala
2026-07-31
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Stödassistent för nattjänst
Är du en engagerad person som vill göra skillnad i andra människors vardag?
Då är du kanske intresserad av att arbeta på Individkraft?
Om rollen
Om arbetet – var med och bygg något nytt tillsammans med oss
Individkraft öppnar ett nytt gruppboende enligt LSS för personkrets 2 under hösten. Nu söker vi engagerade och trygga medarbetare för nattjänster som vill vara med från start och bidra till att forma en verksamhet där kvalitet, respekt och mänskliga möten står i centrum.
Arbetet innebär att ge stöd och omvårdnad till vuxna personer med förvärvade hjärnskador i vuxen ålder som har behov av omvårdnad, struktur, kontinuitet och ett långsiktigt, relationsbaserat stöd. Fokus ligger på att skapa trygghet i vardagen och förutsättningar för ökad självständighet, delaktighet och livskvalitet.
I rollen ingår bland annat att:
Stödja och hjälpa praktiskt de boende i vardagens rutiner, struktur och planering
Arbeta relationsskapandeoch trygghetsskapande i det dagliga arbetet
Ge motiverande och praktiskt stöd utifrån individuella behov
Samverka med anhöriga, vård och andra samhällsaktörer
Dokumentera enligt gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner
Arbeta utifrån ettlågaffektivt och lösningsfokuserat förhållningssätt
Eftersom verksamheten är ny finns en unik möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och kultur samt vara med och bygga en stabil och hållbar verksamhet från grunden.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har annan utbildning inom vård och omsorg som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom och äldreomsorg är starkt meriterande. Vi värdesätter om du har pedagogisk utbildning eller utbildning inom kommunikation, exempelvis TAKK.
Som stödassistent ger du ett nära och individanpassat stöd till personer med förvärvad hjärnskada. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig hygien, måltidsstöd och matning. Det är därför viktigt att du kan utföra dessa omvårdnadsmoment med lyhördhet, professionalism och stor respekt för den enskildes integritet, självbestämmande och individuella förutsättningar.
En viktig del av arbetet är att dokumentera enligt gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner. Du behöver därför behärska svenska väl, både i tal och skrift.
Vi söker dig som är trygg i att arbeta självständigt och samtidigt ser värdet av ett nära samarbete med kollegor. Du är flexibel och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån hyresgästernas behov och önskemål. Som person är du prestigelös, nyfiken och lösningsfokuserad. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet, har god förmåga att prioritera och trivs i en verksamhet där ingen dag är den andra lik.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för människor och förmåga att skapa trygga och respektfulla relationer. Du är lyhörd, empatisk och möter varje individ utifrån dennes förutsättningar. När situationen kräver det arbetar du med ett lågaffektivt bemötande.
Stort fokus ligger på personlig lämplighet.
Om individkraft
Individkraft är ett företag med verksamheter inom LSS och SoL på ett flertal platser i landet. Vi prioriterar hög kvalitet och goda relationer till alla våra deltagare, som alltid kommer först. Vi värnar om en verksamhet som känns meningsfull, rolig och utvecklande, både för deltagare och personal.
Individkraft arbetar aktivt med deltagarinflytande och att ta vara på och respektera deltagares rätt till självbestämmande. Vårt fokus är att ge våra deltagare redskap att stärkas som individer. Vi ger även stöd till ett ökat samhällsdeltagande för de som önskar, där delaktighet i arbetsliv och föreningsliv ingår. På Individkraft ska man känna sig trygg och välkommen precis som man är.
Hos oss hittar du ett omväxlande, roligt och stimulerande arbete i en organisation i utveckling där kan dina goda idéer snabbt få genomslag.
Varför jobba hos oss?
Hos oss får du arbeta i nybyggda moderna, trivsamma, anpassade och ändamålsenliga lokaler, nära kollektivtrafik och Lasse Åberg museet.
Du erbjuds ett omväxlande, roligt och stimulerande arbete i en organisation i utveckling där kan dina goda idéer snabbt få genomslag.
• Anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
• Sysselsättningsgrad på vakanta tjänster är 100%, 84,5% och 50%.
• Vi tillämpar individuell lönesättning.
• Tillträde sker under hösten 2026.
• Utdrag ur belastningsregister kommer behöva uppvisas vid en eventuell anställning.
• Individkraft har kollektivavtal som tecknats mellan Almega Vårdföretagarna och Kommunal/Vision. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Individkraft
(org.nr 556948-1574), https://www.individkraft.se/
Skördevägen 49 (visa karta
)
746 36 BÅLSTA Arbetsplats
LSS-boende Kontakt
Medarbetare
SwedenHRGroup SwedenHRGroup hr@individkraft.se Jobbnummer
10016844